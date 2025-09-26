Le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan montre comment les consommateurs américains estiment le niveau relatif des conditions économiques actuelles et futures. Il est calculé mensuellement sur la base d’une enquête téléphonique auprès d’au moins 500 ménages américains, que l’Université du Michigan mène pour calculer cinq indices différents, y compris celui-ci.

Les personnes interrogées sont sondées pour exprimer leur opinion sur les questions suivantes :

Si les conditions financières de leur famille se sont améliorées ou empirées que l'année passée

Si les personnes interrogées s’attendent à ce que les conditions financières de leur famille s’améliorent ou s’aggravent dans un an

Si les conditions économiques au cours des 12 prochains mois deviendront meilleures ou pires

Comment les conditions dans le pays pourraient changer au cours des cinq prochaines années - si les personnes interrogées s’attendent à la stabilité ou à la croissance du chômage ou de la dépression.

Que ce soit un bon moment pour acheter de gros articles ménagers et faire d’autres achats importants (comme par une maison, une voiture, etc.)

Les réponses à ces questions sont calculées comme suit : le pourcentage de valeurs négatives est soustrait des valeurs positives et 100 est ajouté à la valeur résultante. Les valeurs résultantes ​sont additionnées et divisées par 6,7558 (la valeur de référence), après quoi 2 (la constante de correction pour la composition de l’échantillon) est ajoutée au chiffre obtenu.

Le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan permet de mesurer comment les ménages américains évaluent la force de l’économie, les variations financières et comment ils estiment leur condition financière actuelle et future, en particulier s’ils sont prêts à dépenser de l’argent. La croissance de l’indice permet de faire une prévision favorable de la santé de l’économie américaine. Le sentiment optimiste au sujet des achats importants peut être un indicateur de premier plan de la croissance de l’activité des consommateurs et, par conséquent, de la croissance de l’inflation. La croissance de la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est généralement considérée comme positive pour le dollar américain.

Dernières valeurs: