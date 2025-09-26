Les perspectives de la Réserve Fédérale de Philadelphie sur les conditions économiques marquent les prévisions en matière de conditions économiques dans le secteur manufacturier dans la zone de la Réserve Fédérale de Philadelphie pour les six prochains mois. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware.

La valeur prévisionnelle est calculée sur la base d’une enquête auprès des principales entreprises industrielles de la région. En plus d’une évaluation générale des conditions économiques dans l’industrie, les chefs d’entreprise sont invités à supposer si la condition dans leurs entreprises s’améliorera, s’aggravera ou restera inchangée. En particulier, les personnes interrogées évaluent les nouvelles commandes, l’expédition, les commandes en cédant, les délais de livraison des fournisseurs, les stocks, les prix payés, les prix reçus, le nombre de salariés, le nombre moyen d’heures travaillées par semaine.

La région relevant de la responsabilité de la Réserve Fédérale de Philadelphie est l’une des régions les plus actives économiquement du pays, c’est pourquoi ses perspectives de conditions économiques sont souvent surveillées par les analystes. Le secteur manufacturier fait généralement preuve d’une nature cyclique plus vive et traduit les variations actuelles plus tôt que l’économie en général. Par conséquent, les prévisions des participants à ce marché servent d’indicateur de premier plan de la santé de l’économie américaine.

L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage de prévisions positives et le pourcentage de prévisions négatives. Si la valeur finale de l’indice est positive, cela indique que les prévisions en matière de condition des entreprises dans la région se sont améliorées. Les indications inférieures à zéro affichent une détérioration du climat des affaires dans le segment manufacturier de l’économie.

Cependant, les perspectives commerciales de la Réserve Fédérale de Philadelphie provoquent rarement la volatilité des cours du dollar.

Dernières valeurs: