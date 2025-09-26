CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie Conditions d’affaires (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Source : Banque de Réserve Fédérale de Philadelphie. (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Secteur
Affaires
Bas 31.5 23.9
25.0
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
20.3
31.5
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les perspectives de la Réserve Fédérale de Philadelphie sur les conditions économiques marquent les prévisions en matière de conditions économiques dans le secteur manufacturier dans la zone de la Réserve Fédérale de Philadelphie pour les six prochains mois. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware.

La valeur prévisionnelle est calculée sur la base d’une enquête auprès des principales entreprises industrielles de la région. En plus d’une évaluation générale des conditions économiques dans l’industrie, les chefs d’entreprise sont invités à supposer si la condition dans leurs entreprises s’améliorera, s’aggravera ou restera inchangée. En particulier, les personnes interrogées évaluent les nouvelles commandes, l’expédition, les commandes en cédant, les délais de livraison des fournisseurs, les stocks, les prix payés, les prix reçus, le nombre de salariés, le nombre moyen d’heures travaillées par semaine.

La région relevant de la responsabilité de la Réserve Fédérale de Philadelphie est l’une des régions les plus actives économiquement du pays, c’est pourquoi ses perspectives de conditions économiques sont souvent surveillées par les analystes. Le secteur manufacturier fait généralement preuve d’une nature cyclique plus vive et traduit les variations actuelles plus tôt que l’économie en général. Par conséquent, les prévisions des participants à ce marché servent d’indicateur de premier plan de la santé de l’économie américaine.

L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage de prévisions positives et le pourcentage de prévisions négatives. Si la valeur finale de l’indice est positive, cela indique que les prévisions en matière de condition des entreprises dans la région se sont améliorées. Les indications inférieures à zéro affichent une détérioration du climat des affaires dans le segment manufacturier de l’économie.

Cependant, les perspectives commerciales de la Réserve Fédérale de Philadelphie provoquent rarement la volatilité des cours du dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie Conditions d’affaires (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
31.5
23.9
25.0
août 2025
25.0
22.5
21.5
juil. 2025
21.5
25.2
18.3
juin 2025
18.3
29.5
47.2
mai 2025
47.2
26.4
6.9
avr. 2025
6.9
37.1
5.6
mars 2025
5.6
42.6
27.8
févr. 2025
27.8
45.4
46.3
janv. 2025
46.3
43.7
33.8
déc. 2024
30.7
39.0
56.6
nov. 2024
56.6
26.1
36.7
oct. 2024
36.7
74.4
15.8
sept. 2024
15.8
5.8
15.4
août 2024
15.4
4.9
38.7
juil. 2024
38.7
4.0
13.8
juin 2024
13.8
20.0
32.4
mai 2024
32.4
17.0
34.3
avr. 2024
34.3
15.7
38.6
mars 2024
38.6
6.9
7.2
févr. 2024
7.2
9.0
-4.0
janv. 2024
-4.0
-9.2
12.6
déc. 2023
12.1
3.5
-2.1
nov. 2023
-2.1
10.1
9.2
oct. 2023
9.2
27.8
11.1
sept. 2023
11.1
29.8
3.9
août 2023
3.9
31.6
29.1
juil. 2023
29.1
10.0
12.7
juin 2023
12.7
-10.9
-10.3
mai 2023
-10.3
-11.3
-1.5
avr. 2023
-1.5
-11.9
-8.0
mars 2023
-8.0
-6.3
1.7
févr. 2023
1.7
-5.1
4.9
janv. 2023
4.9
-6.4
-0.9
déc. 2022
3.8
-7.2
-7.1
nov. 2022
-7.1
2.4
-14.9
oct. 2022
-14.9
-6.4
-3.9
sept. 2022
-3.9
-19.0
-10.6
août 2022
-10.6
-27.5
-18.6
juil. 2022
-18.6
-24.0
-6.8
juin 2022
-6.8
-4.1
2.5
mai 2022
2.5
12.1
8.2
avr. 2022
8.2
29.2
22.7
mars 2022
22.7
34.2
28.1
févr. 2022
28.1
29.4
28.7
janv. 2022
28.7
20.6
19.0
déc. 2021
19.0
26.4
28.5
nov. 2021
28.5
13.9
24.2
oct. 2021
24.2
40.9
20.0
sept. 2021
20.0
54.2
33.7
août 2021
33.7
61.5
48.6
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration