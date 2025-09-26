CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

La vente aux enchères d’obligations à 20 ans aux États-Unis (United States 20-Year Bond Auction)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Département du Trésor aux États-Unis (United States Department of the Treasury)
Secteur
Market
Moyen 4.613%
4.876%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
4.613%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deLa vente aux enchères d’obligations à 20 ans aux États-Unis (United States 20-Year Bond Auction)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
4.613%
4.876%
4.876%
4.935%
4.935%
4.942%
4.942%
5.047%
5.047%
4.810%
4.810%
4.632%
4.632%
4.830%
4.830%
4.900%
4.900%
4.686%
4.686%
4.680%
4.680%
4.590%
4.590%
4.039%
4.039%
4.160%
4.160%
4.466%
4.466%
4.452%
4.452%
4.635%
4.635%
4.818%
4.818%
4.542%
4.542%
4.595%
4.595%
4.423%
4.423%
4.213%
4.213%
4.780%
4.780%
5.245%
5.245%
4.592%
4.592%
4.499%
4.499%
4.036%
4.036%
4.010%
4.010%
3.954%
3.954%
3.920%
3.920%
3.909%
3.909%
3.977%
3.977%
3.678%
3.678%
3.935%
3.935%
4.072%
4.072%
4.395%
4.395%
3.820%
3.820%
3.380%
3.380%
3.420%
3.420%
3.488%
3.488%
3.290%
3.290%
3.095%
3.095%
2.651%
2.651%
2.396%
2.396%
2.210%
2.210%
1.942%
1.942%
1.872%
1.872%
2.065%
2.065%
2.100%
2.100%
1.795%
1.795%
1.850%
12
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration