Calendrier économique
Flux de capitaux nets globaux du Trésor international aux États-Unis (TIC) (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)
|Bas
|$2.1 B
|$171.2 B
|
$92.1 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$179.4 B
|
$2.1 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le flux net de capitaux global des TIC fait partie de la balance nationale des paiements qui marque les entrées et les sorties de capitaux. Un solde positif indique une entrée de capitaux, une valeur négative indique une sortie.
Le Trésor américain publie mensuellement le rapport sur les flux nets de capitaux dans le cadre des données internationales sur le capital du Trésor (TIC). Le rapport traduit l’évolution de la plupart des types de titres, tels que les billets de trésor, les actions de sociétés et les obligations.
Les données TIC comprennent la plupart des éléments des flux financiers internationaux. Il est calculé comme la somme des valeurs suivantes :
- Transactions à long terme (une valeur négative indique une sortie de capitaux)
- Achats de titres américains par des investisseurs étrangers
- Titres du Trésor non-marché émis pour des institutions officielles étrangères et d’autres résidents étrangers
- Variations mensuelles des passifs de banque
- Variations du passif du Trésor américain libellées en dollars
Les éléments suivants sont soustraits de la somme résultante: paiements des résidents étrangers en titres nationaux, achat de titres étrangers par le biais de swaps.
Le rapport ne comprend pas les entrées d’investissements directs dans des entreprises américaines en provenance de l’étranger et les investissements directs effectués par des résidents américains dans des entreprises étrangères.
Le flux de capitaux positif peut affecter positivement le dollar américain, car les résidents étrangers sont obligés d’acheter du dollar afin de payer des titres américains. L’indicateur a le plus grand impact sur les marchés des valeurs mobilières.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deFlux de capitaux nets globaux du Trésor international aux États-Unis (TIC) (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress