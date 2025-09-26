Le flux net de capitaux global des TIC fait partie de la balance nationale des paiements qui marque les entrées et les sorties de capitaux. Un solde positif indique une entrée de capitaux, une valeur négative indique une sortie.

Le Trésor américain publie mensuellement le rapport sur les flux nets de capitaux dans le cadre des données internationales sur le capital du Trésor (TIC). Le rapport traduit l’évolution de la plupart des types de titres, tels que les billets de trésor, les actions de sociétés et les obligations.

Les données TIC comprennent la plupart des éléments des flux financiers internationaux. Il est calculé comme la somme des valeurs suivantes :

Transactions à long terme (une valeur négative indique une sortie de capitaux)

Achats de titres américains par des investisseurs étrangers

Titres du Trésor non-marché émis pour des institutions officielles étrangères et d’autres résidents étrangers

Variations mensuelles des passifs de banque

Variations du passif du Trésor américain libellées en dollars

Les éléments suivants sont soustraits de la somme résultante: paiements des résidents étrangers en titres nationaux, achat de titres étrangers par le biais de swaps.

Le rapport ne comprend pas les entrées d’investissements directs dans des entreprises américaines en provenance de l’étranger et les investissements directs effectués par des résidents américains dans des entreprises étrangères.

Le flux de capitaux positif peut affecter positivement le dollar américain, car les résidents étrangers sont obligés d’acheter du dollar afin de payer des titres américains. L’indicateur a le plus grand impact sur les marchés des valeurs mobilières.

Dernières valeurs: