La décision de la Réserve Fédérale sur les taux d’intérêt est prise huit fois par an lors du vote entre les membres du Comité Fédéral du Marché Libre (FOMC). La Réserve Fédérale américaine détermine les taux d’intérêt à court terme, qu’elle facturera sur le crédit et les prêts des banques commerciales.

C’est l’un des événements les plus importants en fonction de l’impact sur les marchés financiers et les cours du dollar américain. Les taux d’intérêt sont modifiés en réponse à une variation de la condition économique mondiale dans le pays. Il peut déplacer des cours immédiatement, fortement et de manière permanente.

Le FOMC prend une décision sur les taux d’intérêt en fonction du niveau d’inflation (qui est mesuré en fonction de l’indice des prix à la consommation et des dépenses de consommation), de l’emploi (basé sur le taux de chômage) et du PIB national. Lorsque les indicateurs ci-dessus s’améliorent, la Réserve Fédérale peut relever les taux. Inversement, si la croissance économique ralentit, la Réserve Fédérale pourrait réduire les taux d’intérêt pour stimuler l’emprunt.

L’objectif de la hausse des taux de la Réserve Fédérale est d’ajuster le niveau d’inflation à une valeur cible. La hausse des taux d’intérêt peut avoir un impact positif sur les cours du dollar, tandis que la baisse peut être considérée comme négative pour le dollar américain. Si le taux reste inchangé, les analystes évaluent le nombre de votes « pour » et « contre » et débattent des déclarations des électeurs après la publication du procès-verbal de la réunion afin de prévoir les résultats de la prochaine réunion.

