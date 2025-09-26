NFIB Small Business Optimism est un composite de 10 éléments désaisonnalisés, qui traduisent la condition économique des petites entreprises américaines. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNFIB États-Unis Small Business Optimisme (NFIB United States Small Business Optimism)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.