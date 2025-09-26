CalendrierSections

NFIB États-Unis Small Business Optimisme (NFIB United States Small Business Optimism)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Fédération nationale de l’entreprise indépendante (National Federation of Independent Business)
Secteur
Affaires
Bas 100.8 109.5
100.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
102.0
100.8
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
NFIB Small Business Optimism est un composite de 10 éléments désaisonnalisés, qui traduisent la condition économique des petites entreprises américaines. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNFIB États-Unis Small Business Optimisme (NFIB United States Small Business Optimism)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
100.8
109.5
100.3
juil. 2025
100.3
95.0
98.6
juin 2025
98.6
102.8
98.8
mai 2025
98.8
92.9
95.8
avr. 2025
95.8
97.0
97.4
mars 2025
97.4
99.9
100.7
févr. 2025
100.7
98.8
102.8
janv. 2025
102.8
106.9
105.1
déc. 2024
105.1
104.9
101.7
nov. 2024
101.7
93.7
93.7
oct. 2024
93.7
90.4
91.5
sept. 2024
91.5
91.6
91.2
août 2024
91.2
93.6
93.7
juil. 2024
93.7
91.4
91.5
juin 2024
91.5
90.5
mai 2024
90.5
89.7
avr. 2024
89.7
88.5
mars 2024
88.5
89.4
févr. 2024
89.4
89.9
janv. 2024
89.9
91.9
déc. 2023
91.9
90.6
nov. 2023
90.6
90.7
oct. 2023
90.7
90.8
sept. 2023
90.8
91.3
août 2023
91.3
91.9
juil. 2023
91.9
91.0
juin 2023
91.0
89.4
mai 2023
89.4
89.0
avr. 2023
89.0
90.1
mars 2023
90.1
90.9
févr. 2023
90.9
90.3
janv. 2023
90.3
89.8
déc. 2022
89.8
91.9
nov. 2022
91.9
91.3
oct. 2022
91.3
92.1
sept. 2022
92.1
91.8
août 2022
91.8
89.9
juil. 2022
89.9
89.5
juin 2022
89.5
93.1
mai 2022
93.1
93.2
avr. 2022
93.2
93.2
mars 2022
93.2
95.7
févr. 2022
95.7
97.1
janv. 2022
97.1
98.9
déc. 2021
98.9
98.4
nov. 2021
98.4
98.2
oct. 2021
98.2
99.1
sept. 2021
99.1
100.1
août 2021
100.1
99.7
juil. 2021
99.7
102.5
1234
