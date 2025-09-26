Ventes au détail a/a indique la variation des ventes au détail aux États-Unis pour le mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul est ajusté en fonction de l’inflation. L’indice est souvent appelé l’indicateur des dépenses de consommation et permet d’évaluer l’inflation aux États-Unis. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail aux États-Unis a/a (United States Retail Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.