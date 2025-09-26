CalendrierSections

Ventes au détail aux États-Unis a/a (United States Retail Sales y/y)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau de recensement (Census Bureau)
Secteur
Consommateur
Bas 5.0% 3.9%
4.1%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
4.4%
5.0%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Ventes au détail a/a indique la variation des ventes au détail aux États-Unis pour le mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul est ajusté en fonction de l’inflation. L’indice est souvent appelé l’indicateur des dépenses de consommation et permet d’évaluer l’inflation aux États-Unis. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail aux États-Unis a/a (United States Retail Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
5.0%
3.9%
4.1%
juil. 2025
3.9%
3.6%
4.4%
juin 2025
3.9%
4.2%
3.3%
mai 2025
3.3%
3.8%
5.0%
avr. 2025
5.2%
2.3%
5.2%
mars 2025
4.6%
2.3%
3.5%
févr. 2025
3.1%
2.5%
3.9%
janv. 2025
4.2%
2.7%
4.4%
déc. 2024
3.9%
2.6%
4.1%
nov. 2024
3.8%
2.4%
2.9%
oct. 2024
2.8%
2.4%
2.0%
sept. 2024
1.7%
2.5%
2.2%
août 2024
2.1%
2.7%
2.9%
juil. 2024
2.7%
2.7%
2.0%
juin 2024
2.3%
2.8%
2.6%
mai 2024
2.3%
2.3%
2.7%
avr. 2024
3.0%
3.5%
3.8%
mars 2024
4.0%
-0.7%
2.1%
févr. 2024
1.5%
1.3%
0.0%
janv. 2024
0.6%
5.8%
5.3%
déc. 2023
5.6%
3.5%
4.0%
nov. 2023
4.1%
3.1%
2.2%
oct. 2023
2.5%
3.2%
4.1%
sept. 2023
3.8%
2.9%
2.9%
août 2023
2.5%
2.4%
2.6%
juil. 2023
3.2%
1.5%
1.6%
juin 2023
1.5%
1.6%
2.0%
mai 2023
1.6%
2.2%
1.2%
avr. 2023
1.6%
4.2%
2.4%
mars 2023
2.9%
5.9%
5.9%
févr. 2023
5.4%
6.2%
7.7%
janv. 2023
6.4%
6.3%
5.9%
déc. 2022
6.0%
7.4%
6.0%
nov. 2022
6.5%
8.3%
8.3%
oct. 2022
8.3%
8.7%
8.6%
sept. 2022
8.2%
9.8%
9.4%
août 2022
9.1%
9.5%
10.1%
juil. 2022
10.3%
8.3%
8.5%
juin 2022
8.5%
8.2%
8.1%
mai 2022
8.1%
7.6%
7.8%
avr. 2022
8.2%
12.3%
7.3%
mars 2022
6.9%
15.7%
18.2%
févr. 2022
17.6%
15.2%
14.0%
janv. 2022
13.0%
18.0%
16.7%
déc. 2021
17.0%
17.6%
18.2%
nov. 2021
18.2%
15.2%
16.3%
oct. 2021
16.0%
14.6%
13.9%
sept. 2021
13.8%
15.6%
15.1%
août 2021
14.9%
29.1%
15.8%
juil. 2021
15.8%
33.0%
18.7%
