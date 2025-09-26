L’indice de l’emploi de la Réserve Fédérale de Philadelphie traduit les conditions du marché de l'emploi dans le secteur industriel de la zone de la Réserve Fédérale de Philadelphie. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware, c’est-à-dire des États à forte activité économique. Les conditions économiques ici peuvent être extrapolées dans tout le pays.

L’indice est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des grandes entreprises de fabrication de la région. Les représentants de la direction de l’entreprise sont invités à évaluer les conditions économiques actuelles dans le secteur manufacturier. L’enquête comprend une question sur le nombre de salariés dans l’entreprise, qui appartient à l’indice de l’emploi. Les participants à l’enquête sont invités à fournir des estimations relatives : si les chiffres ont crû, baissé ou restent inchangés. Des réponses à deux intervalles de temps sont prévues : une évaluation du dernier mois et une prévision pour les six prochains mois.

Les indices positifs indiquent que l’emploi a crû en moyenne dans l’ensemble de la région. Les valeurs inférieures à zéro indiquent un affaiblissement de l’emploi dans le segment manufacturier de l’économie.

Les analystes prêtent souvent attention à cette composante de l’indice, car l’activité sur le marché de l'emploi est l’un des principaux facteurs de l’inflation américaine. La croissance de l’emploi suggère une hausse de la consommation, ce qui est un facteur favorable au développement de l’économie. Le secteur manufacturier de la région crée la plupart des emplois, de sorte que l’emploi dans ce secteur est un indicateur représentatif de la condition globale. La dynamique de l’indice de l’emploi de la Réserve Fédérale de Philadelphie peut entraîner une volatilité insignifiante des cours du dollar.

Dernières valeurs: