Calendrier économique
Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie Emploi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)
|Moyen
|5.6
|7.6
|
5.9
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|8.3
|
5.6
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de l’emploi de la Réserve Fédérale de Philadelphie traduit les conditions du marché de l'emploi dans le secteur industriel de la zone de la Réserve Fédérale de Philadelphie. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware, c’est-à-dire des États à forte activité économique. Les conditions économiques ici peuvent être extrapolées dans tout le pays.
L’indice est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des grandes entreprises de fabrication de la région. Les représentants de la direction de l’entreprise sont invités à évaluer les conditions économiques actuelles dans le secteur manufacturier. L’enquête comprend une question sur le nombre de salariés dans l’entreprise, qui appartient à l’indice de l’emploi. Les participants à l’enquête sont invités à fournir des estimations relatives : si les chiffres ont crû, baissé ou restent inchangés. Des réponses à deux intervalles de temps sont prévues : une évaluation du dernier mois et une prévision pour les six prochains mois.
Les indices positifs indiquent que l’emploi a crû en moyenne dans l’ensemble de la région. Les valeurs inférieures à zéro indiquent un affaiblissement de l’emploi dans le segment manufacturier de l’économie.
Les analystes prêtent souvent attention à cette composante de l’indice, car l’activité sur le marché de l'emploi est l’un des principaux facteurs de l’inflation américaine. La croissance de l’emploi suggère une hausse de la consommation, ce qui est un facteur favorable au développement de l’économie. Le secteur manufacturier de la région crée la plupart des emplois, de sorte que l’emploi dans ce secteur est un indicateur représentatif de la condition globale. La dynamique de l’indice de l’emploi de la Réserve Fédérale de Philadelphie peut entraîner une volatilité insignifiante des cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie Emploi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
