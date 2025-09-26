La balance commerciale montre une variation entre les exportations nationales et les importations au cours d’une période donnée. Les économistes utilisent la balance commerciale pour évaluer la structure des flux commerciaux entre les pays.

Un pays qui importe plus de marchandises et de services qu’il n’en exporte a un déficit commercial. Pour les pays à économie très développée, comme les États-Unis, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, limitant ainsi l’inflation et maintenant un niveau de vie élevé. Dans ces cas, un déficit commercial est couvert par d’autres méthodes d’interaction économique, par exemple par l’émission de titres de créance.

Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.

L’impact de la balance commerciale sur les cours du dollar est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, par exemple la dynamique du PIB. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Ces évolutions affectent le dollar en conséquence.

Dernières valeurs: