Calendrier économique
taux d’exploitation de la capacité du système de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
|Bas
|77.4%
|77.7%
|
77.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|77.5%
|
77.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’exploitation de la capacité de la Réserve Fédérale montre le pourcentage de la charge de travail dans les entreprises américaines. Le calcul de l’indice comprend 89 secteurs des industries manufacturière, minière et énergétique.
Le secteur industriel fournit la plus grande part des variations dans la production nationale. Par conséquent, des données détaillées sur l’état sectoriel aident à distinguer les variations structurelles de l’économie nationale et à faire des prédictions sur son développement futur.
L’exploitation de la capacité est calculée comme le rapport de la production à l’indice de puissance (le niveau de production maximal qui peut être maintenu par l’entreprise). Les indices de puissance sont calculés pour toutes les industries. Les données de calcul sont recueillies mensuellement auprès de sources gouvernementales (Energy Information Administration, Census Bureau, etc.).
Les économistes interprètent généralement l’indice d’exploitation de la capacité avec l’indicede la production industrielle. Il montre à quel point les entreprises utilisent efficacement l’équipement, la technologie et la main-d’œuvre, ainsi que l’activité de production dans le pays. Le niveau d’exploitation de la capacité supérieur à 82% indique une hausse de la production vous permettant de prévoir la croissance des prix ou les pénuries d’approvisionnement dans un proche avenir.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible detaux d’exploitation de la capacité du système de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
