L’exploitation de la capacité de la Réserve Fédérale montre le pourcentage de la charge de travail dans les entreprises américaines. Le calcul de l’indice comprend 89 secteurs des industries manufacturière, minière et énergétique.

Le secteur industriel fournit la plus grande part des variations dans la production nationale. Par conséquent, des données détaillées sur l’état sectoriel aident à distinguer les variations structurelles de l’économie nationale et à faire des prédictions sur son développement futur.

L’exploitation de la capacité est calculée comme le rapport de la production à l’indice de puissance (le niveau de production maximal qui peut être maintenu par l’entreprise). Les indices de puissance sont calculés pour toutes les industries. Les données de calcul sont recueillies mensuellement auprès de sources gouvernementales (Energy Information Administration, Census Bureau, etc.).

Les économistes interprètent généralement l’indice d’exploitation de la capacité avec l’indicede la production industrielle. Il montre à quel point les entreprises utilisent efficacement l’équipement, la technologie et la main-d’œuvre, ainsi que l’activité de production dans le pays. Le niveau d’exploitation de la capacité supérieur à 82% indique une hausse de la production vous permettant de prévoir la croissance des prix ou les pénuries d’approvisionnement dans un proche avenir.

Dernières valeurs: