Indice des prix à la consommation (IPC) de base aux États-Unis n.d.a. (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Prix
Bas N/D
328.980
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix à la consommation (IPC) de base est calculé mensuellement et traduit les fluctuations des prix des marchandises et services de base du point de vue du consommateur. Les aliments et l’énergie sont exclus du calcul de l’IPC en raison de leur forte volatilité. L’indice des prix à la consommation est considéré comme un indicateur de la dynamique de l’inflation.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de base aux États-Unis n.d.a. (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)l'indicateur macroéconomique

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
328.980
juil. 2025
328.980
328.364
juin 2025
328.364
327.509
mai 2025
327.509
326.815
avr. 2025
326.815
325.933
mars 2025
325.933
325.252
févr. 2025
325.252
323.842
janv. 2025
323.842
322.007
déc. 2024
322.007
321.947
nov. 2024
321.947
321.758
oct. 2024
321.758
321.109
sept. 2024
321.109
320.017
août 2024
320.017
319.214
juil. 2024
319.214
319.003
juin 2024
319.003
318.629
mai 2024
318.629
317.978
avr. 2024
317.978
317.088
mars 2024
317.088
315.419
févr. 2024
315.419
313.623
janv. 2024
313.623
311.907
déc. 2023
311.907
311.606
nov. 2023
311.606
311.380
oct. 2023
311.380
310.817
sept. 2023
310.817
310.103
août 2023
310.103
309.402
juil. 2023
309.402
308.910
juin 2023
308.910
308.096
mai 2023
308.096
306.899
avr. 2023
306.899
305.476
mars 2023
305.476
304.011
févr. 2023
304.011
301.962
janv. 2023
301.962
300.113
déc. 2022
300.113
299.600
nov. 2022
299.600
299.315
oct. 2022
299.315
298.442
sept. 2022
298.442
297.178
août 2022
297.178
295.646
juil. 2022
295.646
294.680
juin 2022
294.680
292.506
mai 2022
292.506
290.846
avr. 2022
290.846
289.305
mars 2022
289.305
288.059
févr. 2022
288.059
285.996
janv. 2022
285.996
283.908
déc. 2021
283.908
282.754
nov. 2021
282.754
281.617
oct. 2021
281.617
279.884
sept. 2021
279.884
279.507
août 2021
279.507
279.146
juil. 2021
279.146
278.218
1234
Exporter

