L’indice des prix à la consommation n.d.a. traduit les variations des prix d’un panier de marchandises et services de consommation au cours du mois spécifié par rapport à la période de base, qui est fixée à 1982. L’indice montre les variations de prix du point de vue du consommateur. Le calcul de l’indice n’est pas désaisonnalisé, c’est-à-dire qu’il ne traduit pas les variations annuelles qui se produisent à peu près au même moment et qui sont à peu près égales en taille. Ces variations peuvent découler des vacances, des conditions météorologiques et des cycles de production, etc.

Les marchandises et services compris dans le panier de calcul de l’IPC sont divisés en huit groupes principaux : aliments et boissons, logement, vêtements, transport, soins médicaux, loisirs, éducation et communications, autres marchandises et services. À leur tour, ces huit groupes sont divisés en plus de 200 catégories, dont environ 80 000 titres. Le calcul de l’indice ne comprend pas les impôts sur le revenu et les éléments de placement (actions, obligations, polices d’assurance). Contrairement à l’indice, des prix à la production, les prix des marchandises importées et les prix d’accise sont compris dans le calcul.

Les prix des marchandises et services, sur la base desquels l’indice est calculé, sont recueillis à partir d’une enquête mensuelle menée auprès d’environ 23 000 entreprises de commerce et de services. L’échantillon est revu de temps à autre. De plus, des milliers de familles à travers le pays sont interrogés. Les pondérations des éléments de calcul sont régulièrement revues. L’indicateur est calculé en comparaison avec les prix de référence à partir de 1982.

Le calcul de l’IPC prend en compte les dépenses des résidents urbains, tels que les spécialistes, les travailleurs indépendants, les chômeurs, les fonctionnaires, les retraités. Les agriculteurs, la population rurale, le personnel militaire et les personnes incarcérées dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques ne sont pas compris dans le calcul.

L’IPC non désaisonnalisé est rarement interprété séparément, car une forte volatilité empêche d’avoir une image objective des variations de prix. En général, la croissance de l’IPC indique une hausse de l’inflation et est considérée comme positive pour le dollar.

Dernières valeurs: