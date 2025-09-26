CalendrierSections

Indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis n.d.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Prix
Bas N/D 324.132
323.048
Dernière publication Importance Réel Prévision Précédent
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix à la consommation n.d.a. traduit les variations des prix d’un panier de marchandises et services de consommation au cours du mois spécifié par rapport à la période de base, qui est fixée à 1982. L’indice montre les variations de prix du point de vue du consommateur. Le calcul de l’indice n’est pas désaisonnalisé, c’est-à-dire qu’il ne traduit pas les variations annuelles qui se produisent à peu près au même moment et qui sont à peu près égales en taille. Ces variations peuvent découler des vacances, des conditions météorologiques et des cycles de production, etc.

Les marchandises et services compris dans le panier de calcul de l’IPC sont divisés en huit groupes principaux : aliments et boissons, logement, vêtements, transport, soins médicaux, loisirs, éducation et communications, autres marchandises et services. À leur tour, ces huit groupes sont divisés en plus de 200 catégories, dont environ 80 000 titres. Le calcul de l’indice ne comprend pas les impôts sur le revenu et les éléments de placement (actions, obligations, polices d’assurance). Contrairement à l’indice, des prix à la production, les prix des marchandises importées et les prix d’accise sont compris dans le calcul.

Les prix des marchandises et services, sur la base desquels l’indice est calculé, sont recueillis à partir d’une enquête mensuelle menée auprès d’environ 23 000 entreprises de commerce et de services. L’échantillon est revu de temps à autre. De plus, des milliers de familles à travers le pays sont interrogés. Les pondérations des éléments de calcul sont régulièrement revues. L’indicateur est calculé en comparaison avec les prix de référence à partir de 1982.

Le calcul de l’IPC prend en compte les dépenses des résidents urbains, tels que les spécialistes, les travailleurs indépendants, les chômeurs, les fonctionnaires, les retraités. Les agriculteurs, la population rurale, le personnel militaire et les personnes incarcérées dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques ne sont pas compris dans le calcul.

L’IPC non désaisonnalisé est rarement interprété séparément, car une forte volatilité empêche d’avoir une image objective des variations de prix. En général, la croissance de l’IPC indique une hausse de l’inflation et est considérée comme positive pour le dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis n.d.a." La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
324.132
323.048
juil. 2025
323.048
323.398
322.561
juin 2025
322.561
321.516
321.465
mai 2025
321.465
320.235
320.795
avr. 2025
320.795
320.465
319.799
mars 2025
319.799
320.070
319.082
févr. 2025
319.082
318.113
317.671
janv. 2025
317.671
316.324
315.605
déc. 2024
315.605
315.827
315.493
nov. 2024
315.493
315.737
315.664
oct. 2024
315.664
315.360
315.301
sept. 2024
315.301
315.277
314.796
août 2024
314.796
315.097
314.540
juil. 2024
314.540
314.777
314.175
juin 2024
314.175
314.445
314.069
mai 2024
314.069
314.186
313.548
avr. 2024
313.548
314.340
312.332
mars 2024
312.332
312.039
310.326
févr. 2024
310.326
307.888
308.417
janv. 2024
308.417
307.211
306.746
déc. 2023
306.746
306.561
307.051
nov. 2023
307.051
307.922
307.671
oct. 2023
307.671
308.895
307.789
sept. 2023
307.789
307.403
307.026
août 2023
307.026
307.025
305.691
juil. 2023
305.691
302.912
305.109
juin 2023
305.109
303.865
304.127
mai 2023
304.127
305.705
303.363
avr. 2023
303.363
304.117
301.836
mars 2023
301.836
300.790
300.840
févr. 2023
300.840
301.446
299.170
janv. 2023
299.170
299.073
296.797
déc. 2022
296.797
297.568
297.711
nov. 2022
297.711
299.204
298.012
oct. 2022
298.012
298.973
296.808
sept. 2022
296.808
296.291
296.171
août 2022
296.171
294.596
296.276
juil. 2022
296.276
298.198
296.311
juin 2022
296.311
294.183
292.296
mai 2022
292.296
290.885
289.109
avr. 2022
289.109
289.270
287.504
mars 2022
287.504
285.198
283.716
févr. 2022
283.716
282.720
281.148
janv. 2022
281.148
278.369
278.802
déc. 2021
278.802
277.659
277.948
nov. 2021
277.948
278.073
276.589
oct. 2021
276.589
275.007
274.310
sept. 2021
274.310
273.240
273.567
août 2021
273.567
273.477
273.003
juil. 2021
273.003
273.122
271.696
