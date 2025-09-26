Calendrier économique
Ventes de maisons existantes aux États-Unis (United States Existing Home Sales)
|Haut
|N/D
|4.04 M
|
4.01 M
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les ventes de maisons existantes aux États-Unis traduisent le montant des ventes de logements secondaires pour le mois donné. Le calcul ne comprend uniquement les transactions conclues pour la vente de maisons unifamiliales, d’appartements, de condos et de coopératives existants.
Le rapport est publié par la National Association of Realtors aux États-Unis. La version détaillée présente à la fois le nombre absolu d’unités vendues et l’évaluation en termes monétaires (prix de vente moyens par région géographique). Les données sont fournies pour quatre régions géographiques : Nord-Est, Midwest, Sud et Ouest. L’indicateur est désaisonnalisé.
Une note importante dans l’évaluation du rapport: puisque le rapport ne traduit que les transactions « clôturées », il comprend en fait les ventes effectuées il y a 6 à 8 semaines (temps nécessaire pour formaliser une transaction immobilière aux États-Unis). L’indicateur marque donc les conditions existantes.
Les analystes apprécient l’indice pour la grande taille de l’échantillon (couvrant l’ensemble du territoire du pays) et pour les informations sur les appartements fournis en plus des maisons unifamiliales, ce qui donne une plus grande objectivité dans l’évaluation du marché immobilier. L’indicateur marque la vigueur du marché immobilier et sa demande globale. Il permet également d’avoir une perspective indirecte de la dynamique des ventes de produits connexes, tels que l’assurance habitation ou les articles ménagers.
La croissance des indicateurs peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes de maisons existantes aux États-Unis (United States Existing Home Sales)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
