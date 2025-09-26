L’indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Richmond affiche les conditions économiques dans la cinquième circonscription américaine (nouvelles commandes, commandes en souffrance, stockage et fournitures) au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. La Réserve Fédérale sonde environ 200 personnes interrogées et publie les résultats chaque mois. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.