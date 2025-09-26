Réserve Fédérale Consumer Credit montre les variations mensuelles de l’encours de crédit accordé des particuliers. Le rapport tient compte des crédits pour les dépenses des ménages, des familles et d’autres dépenses personnelles. Cependant, il ne comprend pas les prêts garantis par des biens immobiliers.

Le crédit à la consommation américain comprend deux types: renouvelable (comme les découverts préétablis et les cartes de crédit, qui constituent la majeure partie du crédit renouvelable) et non révoltant (crédit fermé avec un calendrier de paiement préétablis). Les prêts automobiles et les prêts à l’éducation représentent la majorité des crédits non lucratifs.

L’indicateur est basé sur les données des banques, des sociétés financières, des détaillants et des coopératives de crédit. Une variation en pourcentage pour une période sélectionnée est calculée comme le niveau de crédit de la période précédente divisé par la valeur réelle.

L’indice est utilisé pour évaluer les ventes au détail potentielles et indique une variation des taux d’intérêt. La croissance de l’indice indique une hausse des dépenses de consommation qui, à son tour, suggère une croissance potentielle de l’inflation et une activité plus élevée dans le secteur financier et du crédit de l’économie nationale. Cependant, la hausse excessive de l’endettement des ménages peut indiquer une surchauffe économique.

En général, la croissance du crédit à la consommation influe positivement sur les cours du dollar américain.

