Calendrier économique
Système de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) Crédit à la consommation m/m (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)
|Moyen
|$16.01 B
|$11.14 B
|
$-4.28 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$11.24 B
|
$16.01 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Réserve Fédérale Consumer Credit montre les variations mensuelles de l’encours de crédit accordé des particuliers. Le rapport tient compte des crédits pour les dépenses des ménages, des familles et d’autres dépenses personnelles. Cependant, il ne comprend pas les prêts garantis par des biens immobiliers.
Le crédit à la consommation américain comprend deux types: renouvelable (comme les découverts préétablis et les cartes de crédit, qui constituent la majeure partie du crédit renouvelable) et non révoltant (crédit fermé avec un calendrier de paiement préétablis). Les prêts automobiles et les prêts à l’éducation représentent la majorité des crédits non lucratifs.
L’indicateur est basé sur les données des banques, des sociétés financières, des détaillants et des coopératives de crédit. Une variation en pourcentage pour une période sélectionnée est calculée comme le niveau de crédit de la période précédente divisé par la valeur réelle.
L’indice est utilisé pour évaluer les ventes au détail potentielles et indique une variation des taux d’intérêt. La croissance de l’indice indique une hausse des dépenses de consommation qui, à son tour, suggère une croissance potentielle de l’inflation et une activité plus élevée dans le secteur financier et du crédit de l’économie nationale. Cependant, la hausse excessive de l’endettement des ménages peut indiquer une surchauffe économique.
En général, la croissance du crédit à la consommation influe positivement sur les cours du dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSystème de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) Crédit à la consommation m/m (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
