Calendrier économique
Système de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) Production industrielle m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)
|Moyen
|0.1%
|0.0%
|
-0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.1%
|
0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Réserve Fédérale Industrial Production m/m traduit une variation du volume réel de la production américaine au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indice est calculé par rapport à la période de base ayant un niveau de référence de 100% (actuellement, c’est l’année 2012).
Le calcul de l’indicateur traduit les industries comprises dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Le SCIAN comprend la fabrication, les services publics, l’exploitation minière, l’énergie, les livres et les périodiques, etc. L’indice général est composé de 299 séries de données distinctes (selon les codes SCIAN). Des pondérations sont attribuées à tous les sous-indices individuels.
L’indicateur est calculé sur la base de deux types de données sources : le volume de production exprimé en unités physiques et les données sur l’inclusion des matériaux dans le processus de production. Les données sur la production physique sont reçues des associations commerciales et des organismes publics Si ces données ne sont pas disponibles, le volume de production est calculé en fonction des heures travaillées par les salariés de différentes industries (ces données sont recueillies mensuellement par Bureau des Statistiques sur l'Emploi).
La Réserve Fédérale utilise cet indice pour évaluer l’inflation et le secteur manufacturier du pays. La valeur de l’indicateur peut aider à prévoir le PIB de la période en cours.
Une lecture plus élevée que prévu indique une croissance de l’activité de production et peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSystème de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) Production industrielle m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress