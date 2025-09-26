CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Système de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) Production industrielle m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Conseil des gouverneurs de la Réserve Fédérale (Board of Governors of Federal Reserve System)
Secteur
Affaires
Moyen 0.1% 0.0%
-0.4%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-0.1%
0.1%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Réserve Fédérale Industrial Production m/m traduit une variation du volume réel de la production américaine au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indice est calculé par rapport à la période de base ayant un niveau de référence de 100% (actuellement, c’est l’année 2012).

Le calcul de l’indicateur traduit les industries comprises dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Le SCIAN comprend la fabrication, les services publics, l’exploitation minière, l’énergie, les livres et les périodiques, etc. L’indice général est composé de 299 séries de données distinctes (selon les codes SCIAN). Des pondérations sont attribuées à tous les sous-indices individuels.

L’indicateur est calculé sur la base de deux types de données sources : le volume de production exprimé en unités physiques et les données sur l’inclusion des matériaux dans le processus de production. Les données sur la production physique sont reçues des associations commerciales et des organismes publics Si ces données ne sont pas disponibles, le volume de production est calculé en fonction des heures travaillées par les salariés de différentes industries (ces données sont recueillies mensuellement par Bureau des Statistiques sur l'Emploi).

La Réserve Fédérale utilise cet indice pour évaluer l’inflation et le secteur manufacturier du pays. La valeur de l’indicateur peut aider à prévoir le PIB de la période en cours.

Une lecture plus élevée que prévu indique une croissance de l’activité de production et peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSystème de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) Production industrielle m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.1%
0.0%
-0.4%
juil. 2025
-0.1%
0.1%
0.4%
juin 2025
0.3%
0.1%
0.0%
mai 2025
-0.2%
-0.2%
0.1%
avr. 2025
0.0%
0.0%
-0.3%
mars 2025
-0.3%
0.1%
0.8%
févr. 2025
0.7%
0.1%
0.3%
janv. 2025
0.5%
0.1%
1.0%
déc. 2024
0.9%
0.2%
0.2%
nov. 2024
-0.1%
-0.7%
-0.4%
oct. 2024
-0.3%
-0.2%
-0.5%
sept. 2024
-0.3%
0.0%
0.3%
août 2024
0.8%
0.1%
-0.9%
juil. 2024
-0.6%
0.2%
0.3%
juin 2024
0.6%
0.6%
0.9%
mai 2024
0.9%
-0.2%
0.0%
avr. 2024
0.0%
0.0%
0.1%
mars 2024
0.4%
0.3%
0.4%
févr. 2024
0.1%
0.2%
-0.5%
janv. 2024
-0.1%
0.0%
déc. 2023
0.1%
0.2%
nov. 2023
0.2%
-0.1%
-0.9%
oct. 2023
-0.6%
-0.1%
0.1%
sept. 2023
0.3%
0.0%
0.0%
août 2023
0.4%
0.1%
0.7%
juil. 2023
1.0%
0.0%
-0.8%
juin 2023
-0.5%
0.0%
-0.5%
mai 2023
-0.2%
-0.1%
0.5%
avr. 2023
0.5%
0.0%
0.0%
mars 2023
0.4%
0.1%
0.2%
févr. 2023
0.0%
0.1%
0.3%
janv. 2023
0.0%
-0.1%
-1.0%
déc. 2022
-0.7%
-0.1%
-0.6%
nov. 2022
-0.2%
-0.1%
-0.1%
oct. 2022
-0.1%
0.0%
0.1%
sept. 2022
0.4%
0.2%
-0.1%
août 2022
-0.2%
0.1%
0.5%
juil. 2022
0.6%
-0.2%
0.0%
juin 2022
-0.2%
-0.2%
0.0%
mai 2022
0.2%
0.0%
1.4%
avr. 2022
1.1%
0.3%
0.9%
mars 2022
0.9%
0.3%
0.9%
févr. 2022
0.5%
-0.2%
1.4%
janv. 2022
1.4%
-0.6%
-0.1%
déc. 2021
-0.1%
-0.2%
0.7%
nov. 2021
0.5%
0.4%
1.7%
oct. 2021
1.6%
0.3%
-1.3%
sept. 2021
-1.3%
-0.2%
-0.1%
août 2021
0.4%
0.0%
0.8%
juil. 2021
0.9%
0.0%
0.2%
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration