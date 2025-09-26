Réserve Fédérale Industrial Production m/m traduit une variation du volume réel de la production américaine au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indice est calculé par rapport à la période de base ayant un niveau de référence de 100% (actuellement, c’est l’année 2012).

Le calcul de l’indicateur traduit les industries comprises dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Le SCIAN comprend la fabrication, les services publics, l’exploitation minière, l’énergie, les livres et les périodiques, etc. L’indice général est composé de 299 séries de données distinctes (selon les codes SCIAN). Des pondérations sont attribuées à tous les sous-indices individuels.

L’indicateur est calculé sur la base de deux types de données sources : le volume de production exprimé en unités physiques et les données sur l’inclusion des matériaux dans le processus de production. Les données sur la production physique sont reçues des associations commerciales et des organismes publics Si ces données ne sont pas disponibles, le volume de production est calculé en fonction des heures travaillées par les salariés de différentes industries (ces données sont recueillies mensuellement par Bureau des Statistiques sur l'Emploi).

La Réserve Fédérale utilise cet indice pour évaluer l’inflation et le secteur manufacturier du pays. La valeur de l’indicateur peut aider à prévoir le PIB de la période en cours.

Une lecture plus élevée que prévu indique une croissance de l’activité de production et peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs: