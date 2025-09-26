Calendrier économique
Solde budgétaire fédéral aux États-Unis (United States Federal Budget Balance)
|Moyen
|$-344.8 B
|$-283.5 B
|
$-291.1 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$57.6 B
|
$-344.8 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le solde budgétaire fédéral aux États-Unis traduit l’activité financière du gouvernement fédéral au cours du mois donné. Il affiche un équilibre entre tous les revenus et dépenses du budget de l’État. Le rapport est basé sur les données obtenues auprès des agences gouvernementales et des banques de la Réserve Fédérale.
Des données détaillées sur le solde budgétaire fédéral sont publiées mensuellement par le Trésor américain. Ils indiquent des variations dans les tendances des dépenses budgétaires et l’orientation de la politique budgétaire.
Un solde budgétaire fédéral positif est caractérisé comme un excédent budgétaire. L’excédent se forme lorsque les recettes fiscales dépassent les dépenses publiques. Le budget n’a été excédentaire que quatre fois depuis 1970.
La condition où le gouvernement dépense plus qu’il ne reçoit est caractérisée par un déficit budgétaire. Le déficit budgétaire conduit à une hausse de la dette publique américaine ou à sa restructuration. Pour réduire le déficit budgétaire, le gouvernement peut proposer des modifications au code des impôts (comme éviter les échappatoires, réduire les prestations et les déductions fiscales) ou une hausse directe de l’impôt pour certains groupes. Une autre façon de réduire le déficit budgétaire est de réduire les dépenses budgétaires.
Lorsque le déficit croît, le Trésor vend plus d’obligations pour pouvoir financer les opérations gouvernementales. Ainsi, les données budgétaires fédérales ont un impact plus important sur les obligations du Trésor américain que sur le dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSolde budgétaire fédéral aux États-Unis (United States Federal Budget Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
