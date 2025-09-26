Les revenus des services de la Réserve Fédérale de Richmond traduisent une variation en pourcentage des revenus des sociétés de services opérant dans la cinquième circonscription américaine, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Richmond Services Revenues (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.