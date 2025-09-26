Calendrier économique
Coûts unitaires de main-d’œuvre aux États-Unis t/t (United States Unit Labor Costs q/q)
|Moyen
|1.0%
|1.6%
|
1.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.6%
|
1.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les coûts unitaires de main-d’œuvre t/t traduisent une variation du coût de la main-d’œuvre par unité de production produite au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent. Les coûts par unité sont calculés comme le rapport entre la rémunération totale de l'emploi pour la période considérée et la production totale, c’est-à-dire comme la rémunération horaire divisée par la productivité de l'emploi.
Les coûts unitaires de main-d’œuvre constituent la majeure partie des coûts des producteurs, c’est donc un indicateur très important pour mesurer l’activité économique nationale. Cet indicateur est étroitement lié aux indicateurs associés. Ainsi, une hausse du salaire horaire moyen avec un niveau de production inchangé entraîne une hausse des coûts de main-d’œuvre. Une hausse de la production par unité de temps réduit normalement les coûts de main-d’œuvre.
Les économistes utilisent l’indicateur pour mesurer l’activité de production. Les données sont également utilisées dans la prévision et l’analyse des prix, des salaires et de l’efficacité technologique de la production. La valeur de l’indicateur est considérée en combinaison avec la productivité de l'emploi et les gains horaires moyens.
La croissance des coûts unitaires de main-d’œuvre entraîne normalement une hausse du prix du produit final et donc une hausse de l’inflation. Par conséquent, la croissance de l’indice peut être considérée comme positive pour le dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCoûts unitaires de main-d’œuvre aux États-Unis t/t (United States Unit Labor Costs q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
