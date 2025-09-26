L’indice d’activité nationale de la Réserve Fédérale de Chicago fournit une évaluation mensuelle de l’activité économique globale et des pressions inflationnistes aux États-Unis. Il est calculé comme un indice composite moyen pondéré, qui combine 85 indicateurs distincts de l’économie nationale.

Les indicateurs économiques des quatre grandes catégories suivantes sont utilisés pour le calcul du CFNAI :

Production et revenu (23 séries de données)

Emploi, chômage, temps de travail (24 séries de données)

Consommation privée et ménages (15 séries de données)

Ventes, commandes et stocks (23 séries de données)

Ces séries de données illustrent divers aspects de l’activité économique nationale. Pour plus de commodité, toutes les données sont ajustées en fonction de l’inflation.

CFNAI est le seul indicateur qui traduit le mouvement combiné des 85 indicateurs. Les pondérations individuelles des éléments sont déterminées en fonction de la valeur historique de la contribution de chaque indicateur au mouvement combiné général de l’indice.

Les valeurs de l’indice varient entre +1 et -1, et la valeur moyenne est 0. Vu que l’activité économique a tendance à croître, l’écart positif de la valeur moyenne indique une tendance à la hausse, et une valeur négative indique une tendance à la baisse.

Les économistes utilisent l’indicateur pour mesurer l’activité économique globale dans le pays. Une hausse de tous les éléments, à l’exception de certains indicateurs du marché de l'emploi (chômage), indique l’expansion de l’économie nationale. En outre, la croissance de la production, des salaires, des dépenses de consommation et d’autres indicateurs nationaux permet d’évaluer l’inflation actuelle et à court terme.

La Réserve Fédérale de Chicago met à jour les données de l’indice mensuellement. Il publie une collection de tableaux et de graphiques, ainsi que des explications. L’interprétation de l’indice dépend de la façon dont les éléments individuels de l’indice se déplacent les uns par rapport des autres. En général, des valeurs CFNAI plus élevées ont un meilleur impact sur les cours en dollars.

Dernières valeurs: