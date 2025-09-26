L’indice des prix à l’exportation a/a traduit les variations des prix des marchandises et services produits et exportés aux États-Unis au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.

La plus grande partie des données sur les prix est recueillie à partir d’une enquête auprès des exportateurs américains. 25 % des marchandises et services du panier utilisés pour le calcul de l’indice sont revus deux fois par an. Cette révision permet de tenir compte de l’apparition de nouveaux marchandises sur le marché et de la réduction de la part relative des marchandises existants dans le chiffre d’affaires commercial. Des pondérations sont données à toutes les positions dans le calcul de l’indice. L’indice n’est pas désaisonnalisé. C’est pourquoi les analystes mesurent normalement les variations de l’indice sur plusieurs mois pour une interprétation correcte.

Le calcul de l’indice comprend toutes les marchandises, à l’exception des marchandises militaires, des œuvres d’art, des articles usagés (y compris ceux qui ont été restaurés et rénovés), des dons de bienfaisance, du matériel ferroviaire et de certains types d’importations (marchandises d’équipement personnalisés). Le transport aérien de fret et de passagers est compris dans le calcul de l’indice.

L’indice des prix à l’exportation est utilisé comme déflateur pour l’établissement des statistiques commerciales nationales. Les économistes utilisent l’indice pour prédire l’inflation à court terme. L’indice est également utilisé pour évaluer la modification de la structure des flux commerciaux.

L’impact de l’indice sur les cours du dollar est associé à l’évaluation de l’inflation. En général, sa croissance est considérée comme positive pour le dollar.

