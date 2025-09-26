Calendrier économique
Exportations des États-Unis (United States Exports)
|Moyen
|$280.464 B
|
$279.650 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
$280.464 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les exportations américaines traduisent la valeur des marchandises et services exportés du pays. Le calcul de l’indicateur couvre le coût FAS (Free Along Ship) des marchandises, de l’assurance et d’autres dépenses connexes. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deExportations des États-Unis (United States Exports)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress