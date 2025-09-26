Calendrier économique
États-Unis Commandes de marchandises d’équipement non liés à la défense à l’exclusion de Aéronef m/m (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)
|Bas
|0.6%
|-0.2%
|
0.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.4%
|
0.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Commandes de marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion des commandes Les m/m d’aéronefs indiquent une variation de la valeur des commandes de marchandises d’équipement reçues par les constructeurs américains au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les marchandises d’équipement non liés à la défense ne comprennent pas les aéronefs et les produits fabriqués sur ordre du département de la Défense aux États-Unis (tels que les armes, les uniformes militaires, etc.).
Les marchandises d’équipement comprennent les actifs matériels des grands et petits fabricants de marchandises et de services. Ces marchandises comprennent, entre autres, les voitures, l’équipement, les machines agricoles, le transport, le matériel médical, etc. Les marchandises d’équipement comprennent les objets volumineux et complexes, ainsi que les fils, les respirateurs, les équipements numériques, les instruments de musique, les appareils de l’industrie de la beauté, etc.
Ainsi, les commandes de marchandises d’équipement peuvent être considérées comme un indicateur de premier plan de l’évolution de l’industrie et du secteur des services. Les économistes analysent l’indicateur afin d’évaluer si les entreprises envisagent d’étendre leurs activités (ajusté pour tenir compte de l’amortissement, c’est-à-dire de la perte annuelle de la valeur des actifs corporels).
La croissance du nombre de commandes de marchandises d’équipement permet de prévoir l’expansion de l’activité de production et l’amélioration du climat des affaires à l’échelle nationale. Par conséquent, la croissance peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉtats-Unis Commandes de marchandises d’équipement non liés à la défense à l’exclusion de Aéronef m/m (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress