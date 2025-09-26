Commandes de marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion des commandes Les m/m d’aéronefs indiquent une variation de la valeur des commandes de marchandises d’équipement reçues par les constructeurs américains au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les marchandises d’équipement non liés à la défense ne comprennent pas les aéronefs et les produits fabriqués sur ordre du département de la Défense aux États-Unis (tels que les armes, les uniformes militaires, etc.).

Les marchandises d’équipement comprennent les actifs matériels des grands et petits fabricants de marchandises et de services. Ces marchandises comprennent, entre autres, les voitures, l’équipement, les machines agricoles, le transport, le matériel médical, etc. Les marchandises d’équipement comprennent les objets volumineux et complexes, ainsi que les fils, les respirateurs, les équipements numériques, les instruments de musique, les appareils de l’industrie de la beauté, etc.

Ainsi, les commandes de marchandises d’équipement peuvent être considérées comme un indicateur de premier plan de l’évolution de l’industrie et du secteur des services. Les économistes analysent l’indicateur afin d’évaluer si les entreprises envisagent d’étendre leurs activités (ajusté pour tenir compte de l’amortissement, c’est-à-dire de la perte annuelle de la valeur des actifs corporels).

La croissance du nombre de commandes de marchandises d’équipement permet de prévoir l’expansion de l’activité de production et l’amélioration du climat des affaires à l’échelle nationale. Par conséquent, la croissance peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs: