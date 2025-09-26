Calendrier économique
Vente des enchères de billets de 52 semaines aux États-Unis (United States 52-Week Bill Auction)
|Bas
|3.660%
|
3.760%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
3.660%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La vente aux enchères de les billets de trésor à 52 semaines représente le rendement en pourcentage des les billets de trésor arrivant à échéance dans 52 semaines. Vu que le taux de rendement peut refléter la condition de la dette publique américaine, une hausse du taux peut précéder la croissance économique, tandis que sa baisse peut être considérée comme une indication d’un ralentissement.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVente des enchères de billets de 52 semaines aux États-Unis (United States 52-Week Bill Auction)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress