L’IPC médian m/m de la Réserve Fédérale de Cleveland traduit la variation moyenne des prix au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent, du point de vue du consommateur de Cleveland. L’IPC médian est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Cleveland Indice médian des prix à la consommation (IPC) m/m (Federal Reserve Bank (Fed) of Cleveland Median Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.