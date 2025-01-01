Le discours des membres du Comité Fédéral du Marché Libre (FOMC) peut comprendre des indications sur les variations futures possibles de la politique monétaire de la Réserve Fédérale. Les membres du Comité participent au vote sur les taux d’intérêt, déterminent les mesures de politique monétaire appropriées et évaluent les risques pour les objectifs à long terme de stabilité des prix et de croissance économique durable.