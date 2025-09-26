Les ventes au détail de base m/m indiquent des variations dans le volume des ventes au détail aux États-Unis au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les ventes d’automobiles sont exclues du calcul en raison d’une forte volatilité.

Le calcul prend en compte deux types d’entreprises de vente au détail: les magasins avec des points de vente fixes et sans eux (en utilisant des catalogues papier et électroniques, des stands mobiles, des ventes à domicile, des distributeurs automatiques, etc.).

L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête écrite menée auprès de près de 12 000 détaillants de tous types et de toutes tailles à travers le pays. L’échantillon est mis à jour trimestriellement pour comprendre les nouvelles sociétés émergentes et exclure les sociétés fermées.

L’indicateur présente une forte volatilité saisonnière: ainsi, 20% de toutes les ventes au détail dans le pays ont lieu pendant les vacances de Noël et du Nouvel An. C’est pourquoi les économistes interprètent généralement une version désaisonnalisée de l’indicateur, au lieu de la version « brute ».

Les analystes utilisent largement l’indicateur pour évaluer les conditions économiques du pays.

Le Bureau d'Analyse Économique utilise ces données dans le calcul du PIB.

Bureau des Statistiques sur l'Emploi applique les données des ventes au détail lors de la préparation des indices des prix à la consommation.

La Réserve Fédérale utilise cet indicateur pour évaluer la structure des achats des consommateurs dans le contexte d’une analyse générale de l’activité économique du pays.

Les investisseurs utilisent des données dans l’évaluation de l’activité des clients.

La publication des ventes au détail est l’un des facteurs importants, qui peuvent affecter les cours en dollars. Un ralentissement de la croissance des ventes au détail montre que les consommateurs ont réduit leur niveau de dépenses. Cela peut entraîner une baisse de l’activité économique et avoir un impact négatif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs: