Calendrier économique
Université du Michigan États-Unis Conditions actuelles (University of Michigan United States Current Conditions)
|Bas
|60.4
|61.2
|
61.2
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|58.8
|
60.4
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les conditions actuelles de l’Université du Michigan indiquent comment les consommateurs américains évaluent les conditions économiques actuelles dans le pays. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’une enquête téléphonique auprès d’au moins 500 ménages américains, que l’Université du Michigan mène pour calculer cinq indices différents, y compris celui-ci.
Les personnes interrogées sont sondées pour répondre à diverses questions, y compris les suivantes :
- Si les conditions financières de leur famille se sont améliorées ou empirées que l'année passée
- Si c’est le bon moment pour acheter de gros articles ménagers et faire d’autres achats importants
Les réponses à ces questions sont calculées comme suit: le pourcentage de valeurs négatives est soustrait des valeurs positives et 100 est ajouté à la valeur résultante. Les valeurs résultantes sont additionnées et divisées par 2,6424 (la valeur de la période de base), après quoi 2 (la constante de correction pour la composition de l’échantillon) est ajoutée au chiffre obtenu.
L’indice des conditions actuelles de l’Université du Michigan permet d’évaluer les perspectives à court terme de la demande des consommateurs, de l’inflation et de la croissance économique. Des indications plus élevées affichent que les ménages américains dépensent de l’argent, que la demande croît, que l’activité des consommateurs croît et fait progresser à la fois l’inflation et l’ensemble de l’économie nationale. Au contraire, une baisse de l’indice peut devenir un indicateur de premier plan du ralentissement économique.
La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deUniversité du Michigan États-Unis Conditions actuelles (University of Michigan United States Current Conditions)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
