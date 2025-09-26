Les conditions actuelles de l’Université du Michigan indiquent comment les consommateurs américains évaluent les conditions économiques actuelles dans le pays. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’une enquête téléphonique auprès d’au moins 500 ménages américains, que l’Université du Michigan mène pour calculer cinq indices différents, y compris celui-ci.

Les personnes interrogées sont sondées pour répondre à diverses questions, y compris les suivantes :

Si les conditions financières de leur famille se sont améliorées ou empirées que l'année passée

Si c’est le bon moment pour acheter de gros articles ménagers et faire d’autres achats importants

Les réponses à ces questions sont calculées comme suit: le pourcentage de valeurs négatives est soustrait des valeurs positives et 100 est ajouté à la valeur résultante. Les valeurs résultantes ​sont additionnées et divisées par 2,6424 (la valeur de la période de base), après quoi 2 (la constante de correction pour la composition de l’échantillon) est ajoutée au chiffre obtenu.

L’indice des conditions actuelles de l’Université du Michigan permet d’évaluer les perspectives à court terme de la demande des consommateurs, de l’inflation et de la croissance économique. Des indications plus élevées affichent que les ménages américains dépensent de l’argent, que la demande croît, que l’activité des consommateurs croît et fait progresser à la fois l’inflation et l’ensemble de l’économie nationale. Au contraire, une baisse de l’indice peut devenir un indicateur de premier plan du ralentissement économique.

La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Dernières valeurs: