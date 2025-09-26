CalendrierSections

Université du Michigan États-Unis Conditions actuelles (University of Michigan United States Current Conditions)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Université du Michigan. (University of Michigan)
Secteur
Consommateur
Bas 60.4 61.2
61.2
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
58.8
60.4
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les conditions actuelles de l’Université du Michigan indiquent comment les consommateurs américains évaluent les conditions économiques actuelles dans le pays. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’une enquête téléphonique auprès d’au moins 500 ménages américains, que l’Université du Michigan mène pour calculer cinq indices différents, y compris celui-ci.

Les personnes interrogées sont sondées pour répondre à diverses questions, y compris les suivantes :

  • Si les conditions financières de leur famille se sont améliorées ou empirées que l'année passée
  • Si c’est le bon moment pour acheter de gros articles ménagers et faire d’autres achats importants

Les réponses à ces questions sont calculées comme suit: le pourcentage de valeurs négatives est soustrait des valeurs positives et 100 est ajouté à la valeur résultante. Les valeurs résultantes ​sont additionnées et divisées par 2,6424 (la valeur de la période de base), après quoi 2 (la constante de correction pour la composition de l’échantillon) est ajoutée au chiffre obtenu.

L’indice des conditions actuelles de l’Université du Michigan permet d’évaluer les perspectives à court terme de la demande des consommateurs, de l’inflation et de la croissance économique. Des indications plus élevées affichent que les ménages américains dépensent de l’argent, que la demande croît, que l’activité des consommateurs croît et fait progresser à la fois l’inflation et l’ensemble de l’économie nationale. Au contraire, une baisse de l’indice peut devenir un indicateur de premier plan du ralentissement économique.

La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deUniversité du Michigan États-Unis Conditions actuelles (University of Michigan United States Current Conditions)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
60.4
61.2
61.2
sept. 2025 préliminaire.
61.2
61.3
61.7
août 2025
61.7
60.9
60.9
août 2025 préliminaire.
60.9
67.9
68.0
juil. 2025
68.0
66.8
66.8
juil. 2025 préliminaire.
66.8
61.1
64.8
juin 2025
64.8
63.7
63.7
juin 2025 préliminaire.
63.7
62.2
58.9
mai 2025
58.9
57.6
57.6
mai 2025 préliminaire.
57.6
57.4
59.8
avr. 2025
59.8
56.5
56.5
avr. 2025 préliminaire.
56.5
62.9
63.8
mars 2025
63.8
63.5
63.5
mars 2025 préliminaire.
63.5
72.3
65.7
févr. 2025
65.7
68.7
68.7
févr. 2025 préliminaire.
68.7
76.4
74.0
janv. 2025
74.0
77.9
77.9
janv. 2025 préliminaire.
77.9
77.6
75.1
déc. 2024
75.1
77.7
77.7
déc. 2024 préliminaire.
77.7
65.7
63.9
nov. 2024
63.9
64.4
64.4
nov. 2024 préliminaire.
64.4
63.0
64.9
oct. 2024
64.9
62.7
62.7
oct. 2024 préliminaire.
62.7
64.8
63.3
sept. 2024
63.3
62.9
62.9
sept. 2024 préliminaire.
62.9
61.6
61.3
août 2024
61.3
60.9
60.9
août 2024 préliminaire.
60.9
61.9
62.7
juil. 2024
62.7
64.1
64.1
juil. 2024 préliminaire.
64.1
69.2
65.9
juin 2024
65.9
62.5
62.5
juin 2024 préliminaire.
62.5
67.1
69.6
mai 2024
69.6
68.8
68.8
mai 2024 préliminaire.
68.8
76.3
79.0
avr. 2024
79.0
79.3
79.3
avr. 2024 préliminaire.
79.3
84.0
82.5
mars 2024
82.5
79.4
79.4
mars 2024 préliminaire.
79.4
75.3
79.4
févr. 2024
79.4
81.5
81.5
févr. 2024 préliminaire.
81.5
83.1
81.9
janv. 2024
81.9
83.3
83.3
janv. 2024 préliminaire.
83.3
76.2
73.3
déc. 2023
73.3
74.0
74.0
déc. 2023 préliminaire.
74.0
67.4
68.3
nov. 2023
68.3
65.7
65.7
nov. 2023 préliminaire.
65.7
69.6
70.6
oct. 2023
70.6
66.7
66.7
oct. 2023 préliminaire.
66.7
71.6
71.4
sept. 2023
71.4
69.8
69.8
sept. 2023 préliminaire.
69.8
72.4
75.7
