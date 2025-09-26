Les permis de construire indiquent le nombre absolu de permis de construction de nouveaux bâtiments résidentiels délivrés par le gouvernement ou une autre autorité de réglementation au cours du mois donné. Le Bureau du recensement aux États-Unis recueille ces données en envoyant des demandes aux organismes de réglementation. L’échantillonnage mensuel de l’enquête couvre 9000 bureaux de délivrance de permis à travers le pays. Les données de l’indicateur sont désaisonnalisées.

Les données sur le nombre de permis de construire sont utilisées par les organismes gouvernementaux pour élaborer un indice des indicateurs économiques de premier plans. Le Conseil de la Réserve Fédérale utilise l’indicateur dans l’analyse des conditions économiques des niveaux national et régional. Le Ministère du Logement et du Développement Urbain utilise les données lors de la préparation des programmes de logement. Les banques utilisent des statistiques pour évaluer la demande de prêts hypothécaires à court et moyen terme.

Les économistes analysent cet indicateur avec les mises en chantier. Une hausse du nombre de permis délivrés indique une amélioration du climat économique et une hausse des investissements dans la construction. Cependant, si le nombre de constructions de maisons neuves est inférieur à celui des permis de construire, cela peut indiquer des conditions économiques défavorables, en raison desquelles les projets sont ajournés..

La croissance du nombre de permis de construire peut avoir un impact positif sur les cours en dollars.

Dernières valeurs: