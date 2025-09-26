Calendrier économique
Permis de construire aux États-Unis (United States Building Permits)
|Moyen
|1.312 M
|1.394 M
|
1.362 M
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.333 M
|
1.312 M
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les permis de construire indiquent le nombre absolu de permis de construction de nouveaux bâtiments résidentiels délivrés par le gouvernement ou une autre autorité de réglementation au cours du mois donné. Le Bureau du recensement aux États-Unis recueille ces données en envoyant des demandes aux organismes de réglementation. L’échantillonnage mensuel de l’enquête couvre 9000 bureaux de délivrance de permis à travers le pays. Les données de l’indicateur sont désaisonnalisées.
Les données sur le nombre de permis de construire sont utilisées par les organismes gouvernementaux pour élaborer un indice des indicateurs économiques de premier plans. Le Conseil de la Réserve Fédérale utilise l’indicateur dans l’analyse des conditions économiques des niveaux national et régional. Le Ministère du Logement et du Développement Urbain utilise les données lors de la préparation des programmes de logement. Les banques utilisent des statistiques pour évaluer la demande de prêts hypothécaires à court et moyen terme.
Les économistes analysent cet indicateur avec les mises en chantier. Une hausse du nombre de permis délivrés indique une amélioration du climat économique et une hausse des investissements dans la construction. Cependant, si le nombre de constructions de maisons neuves est inférieur à celui des permis de construire, cela peut indiquer des conditions économiques défavorables, en raison desquelles les projets sont ajournés..
La croissance du nombre de permis de construire peut avoir un impact positif sur les cours en dollars.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePermis de construire aux États-Unis (United States Building Permits)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress