Calendrier économique
Indice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)
|Haut
|23.2
|3.7
|
-0.3
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|4.8
|
23.2
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des conditions d’affaires de la Réserve Fédérale de Philadelphie traduit les conditions actuelles des affaires dans le secteur manufacturier dans la zone de la Réserve Fédérale de Philadelphie. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware.
L’indice est calculé sur la base d’une enquête auprès des principales entreprises industrielles de la région. En plus d’une évaluation générale des conditions économiques dans l’industrie, les chefs d’entreprise sont invités à évaluer si la condition dans leur entreprise s’est améliorée, s’est détériorée ou est restée inchangée. En particulier, les personnes interrogées évaluent les nouvelles commandes, l’expédition, les commandes en cédant, les délais de livraison des fournisseurs, les stocks, les prix payés, les prix reçus, le nombre de salariés, le nombre moyen d’heures travaillées par semaine.
La région relevant de la responsabilité de la Réserve Fédérale de Philadelphie est l’une des régions les plus actives économiquement du pays, c’est pourquoi son indice des conditions économiques est souvent surveillé par les analystes. Le secteur manufacturier fait généralement preuve d’une nature cyclique plus vive et traduit les variations actuelles plus tôt que l’économie en général. Par conséquent, l’État du secteur manufacturier sert d’indicateur de premier plan de la santé de l’économie américaine.
L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage d’estimations positives et le pourcentage d’estimations négatives. Si la valeur finale de l’indice est positive, cela indique que l’évaluation des conditions économiques s’est améliorée en moyenne dans l’ensemble de la région. Les indications inférieures à zéro affichent une détérioration du climat des affaires dans le segment manufacturier de l’économie.
La dynamique de l’indice Philadelphia Réserve Fédérale Business Conditions peut entraîner une volatilité insignifiante des cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
