CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Source : Banque de Réserve Fédérale de Philadelphie. (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Secteur
Affaires
Haut 23.2 3.7
-0.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
4.8
23.2
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice des conditions d’affaires de la Réserve Fédérale de Philadelphie traduit les conditions actuelles des affaires dans le secteur manufacturier dans la zone de la Réserve Fédérale de Philadelphie. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware.

L’indice est calculé sur la base d’une enquête auprès des principales entreprises industrielles de la région. En plus d’une évaluation générale des conditions économiques dans l’industrie, les chefs d’entreprise sont invités à évaluer si la condition dans leur entreprise s’est améliorée, s’est détériorée ou est restée inchangée. En particulier, les personnes interrogées évaluent les nouvelles commandes, l’expédition, les commandes en cédant, les délais de livraison des fournisseurs, les stocks, les prix payés, les prix reçus, le nombre de salariés, le nombre moyen d’heures travaillées par semaine.

La région relevant de la responsabilité de la Réserve Fédérale de Philadelphie est l’une des régions les plus actives économiquement du pays, c’est pourquoi son indice des conditions économiques est souvent surveillé par les analystes. Le secteur manufacturier fait généralement preuve d’une nature cyclique plus vive et traduit les variations actuelles plus tôt que l’économie en général. Par conséquent, l’État du secteur manufacturier sert d’indicateur de premier plan de la santé de l’économie américaine.

L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage d’estimations positives et le pourcentage d’estimations négatives. Si la valeur finale de l’indice est positive, cela indique que l’évaluation des conditions économiques s’est améliorée en moyenne dans l’ensemble de la région. Les indications inférieures à zéro affichent une détérioration du climat des affaires dans le segment manufacturier de l’économie.

La dynamique de l’indice Philadelphia Réserve Fédérale Business Conditions peut entraîner une volatilité insignifiante des cours du dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
23.2
3.7
-0.3
août 2025
-0.3
3.7
15.9
juil. 2025
15.9
3.4
-4.0
juin 2025
-4.0
5.1
-4.0
mai 2025
-4.0
6.9
-26.4
avr. 2025
-26.4
7.2
12.5
mars 2025
12.5
34.6
18.1
févr. 2025
18.1
28.1
44.3
janv. 2025
44.3
1.0
-10.9
déc. 2024
-16.4
6.4
-5.5
nov. 2024
-5.5
7.1
10.3
oct. 2024
10.3
6.7
1.7
sept. 2024
1.7
6.9
-7.0
août 2024
-7.0
4.6
13.9
juil. 2024
13.9
-6.7
1.3
juin 2024
1.3
9.8
4.5
mai 2024
4.5
1.3
15.5
avr. 2024
15.5
-0.7
3.2
mars 2024
3.2
2.0
5.2
févr. 2024
5.2
-10.3
-10.6
janv. 2024
-10.6
-14.5
-12.8
déc. 2023
-10.5
-2.1
-5.9
nov. 2023
-5.9
-4.8
-9.0
oct. 2023
-9.0
-6.7
-13.5
sept. 2023
-13.5
-11.8
12.0
août 2023
12.0
-16.7
-13.5
juil. 2023
-13.5
-18.3
-13.7
juin 2023
-13.7
-19.4
-10.4
mai 2023
-10.4
-18.0
-31.3
avr. 2023
-31.3
-15.4
-23.2
mars 2023
-23.2
-14.0
-24.3
févr. 2023
-24.3
-12.9
-8.9
janv. 2023
-8.9
-13.1
-13.7
déc. 2022
-13.8
-11.3
-19.4
nov. 2022
-19.4
-7.6
-8.7
oct. 2022
-8.7
-4.0
-9.9
sept. 2022
-9.9
1.0
6.2
août 2022
6.2
11.8
-12.3
juil. 2022
-12.3
16.1
-3.3
juin 2022
-3.3
19.2
2.6
mai 2022
2.6
22.2
17.6
avr. 2022
17.6
23.1
27.4
mars 2022
27.4
23.6
16.0
févr. 2022
16.0
24.4
23.2
janv. 2022
23.2
25.2
15.4
déc. 2021
15.4
27.0
39.0
nov. 2021
39.0
27.8
23.8
oct. 2021
23.8
23.1
30.7
sept. 2021
30.7
31.9
19.4
août 2021
19.4
35.6
21.9
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration