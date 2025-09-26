CalendrierSections

Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie Prix payés (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Source : Banque de Réserve Fédérale de Philadelphie. (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Secteur
Affaires
Bas 46.8 58.0
66.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
53.4
46.8
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice des prix payés de la Réserve Fédérale de Philadelphie montre une variation des prix des marchandises et services payés par les principales entreprises de fabrication du district de Philadelphie. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware, c’est-à-dire des États à forte activité économique. Ainsi, cet indice est souvent en corrélation avec l’indice national.

L’indice prix payés est calculé sur la base d’une enquête auprès des principales entreprises de fabrication de la région. Les chefs d’entreprise sont invités à évaluer si la condition dans leur entreprise s’est améliorée, s’est aggravée ou est restée inchangée. En plus des prix payés pour les matériaux, les marchandises et les services dans le processus de production, l’enquête comprend également une évaluation des commandes nouvelles et non en vente, de l’expédition, des délais de livraison, des stocks, des prix reçus, du nombre de salariés, du nombre moyen d’heures travaillées par semaine. De plus, on demande aux personnes interrogées d’évaluer le niveau global d’activité économique dans leur secteur. Des réponses à deux intervalles de temps sont prévues : une évaluation du dernier mois et une prévision pour les six prochains mois.

L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage d’estimations positives et le pourcentage d’estimations négatives. Si la valeur finale de l’indice est positive, cela indique que les prix payés par les fabricants ont crû en moyenne dans toute la région. Les indications inférieures à zéro affichent une baisse des prix payés.

La région relevant de la responsabilité de la Réserve Fédérale de Philadelphie est l’une des régions les plus actives économiquement du pays, c’est pourquoi ses indices sont souvent surveillés par les analystes et considérés comme des indicateurs de premier plans indirects de l’état économique américain. Une hausse des prix payés peut être un indicateur de premier plan de l’inflation dans la région, car elle entraîne une hausse à court terme des prix des produits finis.

La dynamique de l’indice Philadelphia Réserve Fédérale Prices Paid peut entraîner une volatilité insignifiante des cours en dollars.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Philadelphie Prix payés (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
46.8
58.0
66.8
août 2025
66.8
49.7
58.8
juil. 2025
58.8
52.9
41.4
juin 2025
41.4
65.7
59.8
mai 2025
59.8
51.0
51.0
avr. 2025
51.0
42.3
48.3
mars 2025
48.3
40.5
40.5
févr. 2025
40.5
37.9
31.9
janv. 2025
31.9
33.0
26.6
déc. 2024
31.2
19.8
26.6
nov. 2024
26.6
18.7
29.7
oct. 2024
29.7
26.5
34.0
sept. 2024
34.0
17.1
24.0
août 2024
24.0
16.8
19.8
juil. 2024
19.8
22.2
22.5
juin 2024
22.5
25.5
18.7
mai 2024
18.7
20.8
23.0
avr. 2024
23.0
5.7
3.7
mars 2024
3.7
11.5
16.6
févr. 2024
16.6
12.0
11.3
janv. 2024
11.3
16.5
24.3
déc. 2023
25.1
15.7
14.8
nov. 2023
14.8
29.7
23.1
oct. 2023
23.1
29.9
25.7
sept. 2023
25.7
19.4
20.8
août 2023
20.8
10.1
9.5
juil. 2023
9.5
10.7
10.5
juin 2023
10.5
9.5
10.9
mai 2023
10.9
8.1
8.2
avr. 2023
8.2
28.0
23.5
mars 2023
23.5
29.4
26.5
févr. 2023
26.5
14.0
24.5
janv. 2023
24.5
16.9
36.3
déc. 2022
26.4
36.0
35.3
nov. 2022
35.3
33.2
36.3
oct. 2022
36.3
14.7
29.8
sept. 2022
29.8
48.3
43.6
août 2022
43.6
59.1
52.2
juil. 2022
52.2
73.1
64.5
juin 2022
64.5
84.4
78.9
mai 2022
78.9
86.1
84.6
avr. 2022
84.6
78.1
81.0
mars 2022
81.0
72.9
69.3
févr. 2022
69.3
71.6
72.5
janv. 2022
72.5
75.0
66.1
déc. 2021
66.1
78.5
80.0
nov. 2021
80.0
71.2
70.3
oct. 2021
70.3
71.6
67.3
sept. 2021
67.3
75.6
71.2
août 2021
71.2
83.8
69.7
123
