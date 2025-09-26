L’indice des prix payés de la Réserve Fédérale de Philadelphie montre une variation des prix des marchandises et services payés par les principales entreprises de fabrication du district de Philadelphie. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware, c’est-à-dire des États à forte activité économique. Ainsi, cet indice est souvent en corrélation avec l’indice national.

L’indice prix payés est calculé sur la base d’une enquête auprès des principales entreprises de fabrication de la région. Les chefs d’entreprise sont invités à évaluer si la condition dans leur entreprise s’est améliorée, s’est aggravée ou est restée inchangée. En plus des prix payés pour les matériaux, les marchandises et les services dans le processus de production, l’enquête comprend également une évaluation des commandes nouvelles et non en vente, de l’expédition, des délais de livraison, des stocks, des prix reçus, du nombre de salariés, du nombre moyen d’heures travaillées par semaine. De plus, on demande aux personnes interrogées d’évaluer le niveau global d’activité économique dans leur secteur. Des réponses à deux intervalles de temps sont prévues : une évaluation du dernier mois et une prévision pour les six prochains mois.

L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage d’estimations positives et le pourcentage d’estimations négatives. Si la valeur finale de l’indice est positive, cela indique que les prix payés par les fabricants ont crû en moyenne dans toute la région. Les indications inférieures à zéro affichent une baisse des prix payés.

La région relevant de la responsabilité de la Réserve Fédérale de Philadelphie est l’une des régions les plus actives économiquement du pays, c’est pourquoi ses indices sont souvent surveillés par les analystes et considérés comme des indicateurs de premier plans indirects de l’état économique américain. Une hausse des prix payés peut être un indicateur de premier plan de l’inflation dans la région, car elle entraîne une hausse à court terme des prix des produits finis.

La dynamique de l’indice Philadelphia Réserve Fédérale Prices Paid peut entraîner une volatilité insignifiante des cours en dollars.

Dernières valeurs: