Le compte courant traduit le solde des transactions entre les résidents américains et le reste du monde. Il est calculé comme la somme de la balance commerciale (la différence entre les marchandises et services exportés et importés), du revenu net des facteurs des résidents américains (tels que les intérêts, les dividendes, etc.) et des paiements de transfert nets (par exemple, les dons étrangers) des résidents aux États-Unis.

En d’autres termes, le compte courant comprend les opérations entre résidents américains et non-résidents en ce qui concerne les marchandises, les services, les revenus primaires (investissements) et secondaires (transactions).

La valeur comprend trois éléments principales : les marchandises et services, le revenu (gains et gains sur placements) et les transferts courants. Le solde des marchandises et services est calculé sur la base des exportations et des importations. Le solde des revenus comprend les gains et les gains sur les investissements étrangers (moins les paiements versés des investisseurs non résidents). Les transferts courants signifient le transfert d’argent entre résidents et non-résidents; ces transferts ne sont pas liés des éléments susmentionnés et peuvent comprendre des dons, des aides, des transferts d’argent privés, des paiements de retraite, des pensions alimentaires, etc.

Un solde courant positif indique que le pays est un prêteur net pour le reste du monde. Une valeur négative montre que la nation est un emprunteur net.

L’impact de l’indicateur sur le dollar américain peut varier en fonction des conditions économiques actuelles. Le plus souvent, la croissance du compte courant est considérée comme positive pour le dollar américain.

