Le discours du gouverneur de la Réserve Fédérale affecte le dollar américain en fonction de les propos du discours. Si le discours est perçu comme une intention de relever les taux lors de la prochaine réunion du FOMC, cela a un impact positif sur le dollar américain et vice versa.

Le Conseil des gouverneurs de la Réserve Fédérale élabore et met en œuvre la politique monétaire du pays, de sorte que les déclarations de ses membres peuvent affecter momentanément le marché.