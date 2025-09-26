Réserve Fédérale Manufacturing Production m/m traduit la variation en pourcentage des volumes de production manufacturière au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indicateur est soumis à des désaisonnalisations Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSystème de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) Production manufacturière m/m (Federal Reserve System (Fed) Manufacturing Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.