Calendrier économique
Transactions nettes à long terme du Trésor international aux États-Unis (TIC) (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)
|Moyen
|$49.2 B
|$123.1 B
|
$151.0 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$108.6 B
|
$49.2 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les transactions à long terme nettes TIC fournissent une somme des achats bruts de titres américains par des investisseurs étrangers moins les ventes brutes de titres par des étrangers à des citoyens américains. Le Trésor américain publie le rapport mensuellement dans le cadre des données du Capital international du Trésor (TIC).
Le rapport traduit l’évolution de la plupart des types de titres, tels que les billets de trésor, les actions de sociétés et les obligations.
Toutefois, le rapport ne peut pas être considéré comme complet, car il ne traduit pas l’ensemble des mouvements d’actifs. Par exemple, si des titres américains achetés par un résident étranger sont stockés sur un compte personnel dans un pays tiers, ces titres ne seront pas portés dans le rapport. En outre, les étrangers peuvent retenir le dollar américain et d’autres actifs, qui ne sont pas pris en compte dans les rapports TIC.
Malgré les réserves ci-dessus, le rapport TIC joue un rôle important dans le contexte de l’actualité économique et est étroitement surveillé par les investisseurs. Les transactions avec des résidents étrangers sur des titres à long terme traduisent la participation étrangère sur le marché américain et vice versa.
Une hausse de la demande d’instruments financiers américains peut entraîner une hausse de la valeur du dollar américain, car les investisseurs étrangers sont obligés d’acheter de la monnaie américaine pour de telles transactions. En outre, les données sur les transactions à long terme peuvent avoir un impact sur les taux d’intérêt. L’indicateur a le plus grand impact sur les marchés des valeurs mobilières.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTransactions nettes à long terme du Trésor international aux États-Unis (TIC) (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
