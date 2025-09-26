Calendrier économique
Gains réels aux États-Unis m/m (United States Real Earnings m/m)
|Bas
|N/D
|0.1%
|
0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les gains réels m/m indiquent les variations des gains réels de la population au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les salaires, les primes et autres revenus moins les paiements obligatoires (principalement les impôts). Ainsi, les gains réels traduisent le pouvoir d’achat réel de la population.
Les gains réels sont ajustés en fonction de l’inflation et sont calculés par rapport à la période de base à partir de 1982. En 1982, les gains réels de la population ont été fixés à 84 $ par semaine. Lors du calcul de l’indicateur, le revenu hebdomadaire moyen total est ajusté en fonction de l’inflation en tenant compte de l’IPC (indice des prix à la consommation).
Les données sur les revenus des salariés sont calculées sur la base d’une enquête menée auprès d’environ 147 000 entreprises commerciales et institutions gouvernementales, qui fournissent environ 634 000 emplois à travers les États-Unis.
L’indicateur des gains réels purs sans autres paramètres ne peut pas marquer le niveau de vie général, car il est affecté par le revenu familial total, les prestations sociales, ainsi que la durée de l’emploi et le chômage. Ainsi, le calcul de l’indicateur comprend les emplois à temps partiel et à temps plein ainsi que le rapport entre les emplois faiblement rémunérés et les emplois bien rémunérés. Cependant, ces chiffres sont implicites, car un chiffre moyen est utilisé.
La croissance des gains réels conduit généralement à une hausse des dépenses de consommation (et donc à une croissance inflationniste), c’est pourquoi elle peut avoir un impact positif sur les cours en dollars.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deGains réels aux États-Unis m/m (United States Real Earnings m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
