Les prévisions des consommateurs de l’Université du Michigan indiquent comment les consommateurs américains estiment leurs perspectives financières et économiques pour les 12 prochains mois. L’indice est calculé mensuellement sur la base d’une enquête téléphonique auprès d’au moins 500 ménages américains, que l’Université du Michigan mène pour calculer cinq indices différents, y compris celui-ci.

Les personnes interrogées sont sondées pour exprimer leur opinion sur les questions suivantes :

Si les personnes interrogées estiment que les conditions financières de leur famille s’amélioreraient ou s’aggraveraient dans un an

Si les conditions économiques au cours des 12 prochains mois deviendront meilleures ou pires

- Si les personnes interrogées s’attendent à la stabilité ou à la croissance du chômage ou de la dépression.

Les réponses à ces questions sont calculées comme suit : le pourcentage de valeurs négatives est soustrait des valeurs positives et 100 est ajouté à la valeur résultante. Les valeurs résultantes ​sont additionnées et divisées par 4,1134 (la valeur de référence), après quoi 2 (la constante de correction pour la composition de l’échantillon) est ajoutée au chiffre obtenu.

L’indice des prévisions des consommateurs de l’Université du Michigan permet d’évaluer la façon dont les ménages américains planifient leur vie pour les prochaines années. Bureau d'Analyse Économique du Département du commerce aux États-Unis le comprend dans l’indice des indicateurs de premier plans, ce qui est la confirmation de la représentativité et de l’importance de l’indice.

Des indications plus faibles peuvent être une conséquence des conditions actuelles défavorables et prédire également une baisse de l’activité future des consommateurs: les gens peuvent commencer à dépenser moins et à épargner plus, retirant ainsi de l’argent de l’économie active. Des indications plus élevées affichent que les gens ont confiance dans la santé de l’économie et suggèrent que l’activité de consommation sera préservée. Cela peut affecter positivement les cours du dollar américain.

