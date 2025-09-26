Calendrier économique
Indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis n.c.a.m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
|Bas
|N/D
|
0.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’IPC n.c.a.m/m montre les variations mensuelles en pourcentage des prix du panier de marchandises et services de consommation. L’indice montre les variations de prix du point de vue du consommateur. Le calcul de l’indice n’est pas désaisonnalisé, c’est-à-dire qu’il ne traduit pas les variations annuelles qui se produisent à peu près au même moment et qui sont à peu près égales en taille. Ces ajustements peuvent comprendre les jours fériés, les conditions météorologiques, les cycles de production, etc. L’indice est calculé par rapport des prix de la période de référence. La période de référence dans le calcul de l’IPC est 1982. L’indice des prix à la consommation marque la dynamique de l’inflation.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis n.c.a.m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)l'indicateur macroéconomique
