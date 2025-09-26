CalendrierSections

Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Kansas City production manufacturière. (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Banque Fédérale de Réserve de Kansas City (Federal Reserve Bank of Kansas City)
Secteur
Affaires
Bas N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de la production manufacturière de la Réserve Fédérale de Kansas City traduit les résultats d’une enquête menée auprès d’environ 300 entreprises de fabrication opérant dans le dixième district de la Réserve Fédérale et permet d’évaluer l’état du secteur manufacturier. Une lecture plus élevée que prévue est une indication d’un fort développement économique et est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Kansas City production manufacturière. (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
N/D
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
-5
5
juin 2025
5
-5
-10
mai 2025
-10
-5
-5
avr. 2025
-5
-1
1
mars 2025
1
-37
-13
févr. 2025
-13
2
-9
janv. 2025
-9
0
-6
déc. 2024
-5
-18
-4
nov. 2024
-4
-6
0
oct. 2024
0
-7
-18
sept. 2024
-18
-5
6
août 2024
6
-6
-12
juil. 2024
-12
-6
-11
juin 2024
-11
-6
-1
mai 2024
-1
-6
-13
avr. 2024
-13
-1
-9
mars 2024
-9
-3
3
févr. 2024
3
-17
janv. 2024
-17
-5
déc. 2023
-4
-6
-3
nov. 2023
-3
-8
oct. 2023
-8
-13
sept. 2023
-13
12
août 2023
12
-20
juil. 2023
-20
-6
-10
juin 2023
-10
-11
-2
mai 2023
-2
-9
-21
avr. 2023
-21
-3
3
mars 2023
3
-6
-9
févr. 2023
-9
-8
-4
janv. 2023
-4
-11
-6
déc. 2022
-13
-16
-10
nov. 2022
-10
-10
-22
oct. 2022
-22
-3
2
sept. 2022
2
-1
-9
août 2022
-9
3
7
juil. 2022
7
9
-1
juin 2022
-1
23
19
mai 2022
19
37
28
avr. 2022
28
41
46
mars 2022
46
26
31
févr. 2022
31
15
20
janv. 2022
20
13
11
déc. 2021
10
21
17
nov. 2021
17
18
25
oct. 2021
25
16
10
sept. 2021
10
32
22
août 2021
22
37
41
1234
