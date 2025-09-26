L’indice de la production manufacturière de la Réserve Fédérale de Kansas City traduit les résultats d’une enquête menée auprès d’environ 300 entreprises de fabrication opérant dans le dixième district de la Réserve Fédérale et permet d’évaluer l’état du secteur manufacturier. Une lecture plus élevée que prévue est une indication d’un fort développement économique et est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Kansas City production manufacturière. (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.