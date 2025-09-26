La productivité non agricole t/t traduit le rapport entre l’efficacité réelle de l'emploi et le temps de travail passé. L’indicateur est calculé comme une variation du volume de marchandises ou de services produits par heure de travail au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. L’industrie agricole n’est pas comprise dans le calcul en raison de sa contribution saisonnièrement volatile au PIB.

Le calcul est basé sur les données des recensements économiques et des enquêtes menées par les organismes statistiques.

Les données sont utilisées dans l’analyse économique, la prévision et l’analyse des prix, dans la préparation des politiques des entreprises privées et des programmes gouvernementaux, ainsi que dans l’évaluation des innovations technologiques, qui peuvent être introduites dans la production.

Cependant, la productivité de l'emploi ne doit pas être interprétée comme une représentation pure de la contribution de l'emploi à la production. Il traduit également une pléthore d’autres facteurs, tels qu’une variation dans les caractéristiques de l'emploi, dans la gestion des technologies, dans l’organisation de la production, l’allocation des ressources et, bien sûr, le niveau de technologie.

Croissance de la productivité non agricole en signe d’une plus grande efficacité d’utilisation des capacités de production. Étant donné que les coûts de main-d’œuvre représentent une part importante des dépenses des entreprises, une productivité élevée permet de répondre à la demande des consommateurs avec moins de coûts de main-d’œuvre. Cela peut conduire à une croissance de la production à court terme. Par conséquent, la croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur le dollar américain.

Dernières valeurs: