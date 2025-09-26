Calendrier économique
Ventes au détail aux États-Unis à l’exclusion de Automobiles et gaz m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)
|Bas
|0.7%
|0.3%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.3%
|
0.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Ventes au détail à l’exclusion de Les automobiles et les gaz m/m traduisent une variation en pourcentage du volume total des achats effectués par les consommateurs dans les magasins de détail, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. L’indicateur ne comprend pas les achats de services, d’automobiles, d’essence et de nourriture. Un tel calcul permet d’avoir une vue d’ensemble des tendances de la structure de la demande de marchandises, Vu que les variations dans les ventes de ces catégories de marchandises sont souvent causés par des variations dans leurs prix. Aucun ajustement de l’inflation est appliqué pour l’indicateur Une hausse des ventes au détail indique une croissance économique plus forte, mais si la hausse est plus importante que prévu, elle pourrait être inflationniste.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail aux États-Unis à l’exclusion de Automobiles et gaz m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress