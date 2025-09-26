Ventes au détail à l’exclusion de Les automobiles et les gaz m/m traduisent une variation en pourcentage du volume total des achats effectués par les consommateurs dans les magasins de détail, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. L’indicateur ne comprend pas les achats de services, d’automobiles, d’essence et de nourriture. Un tel calcul permet d’avoir une vue d’ensemble des tendances de la structure de la demande de marchandises, Vu que les variations dans les ventes de ces catégories de marchandises sont souvent causés par des variations dans leurs prix. Aucun ajustement de l’inflation est appliqué pour l’indicateur Une hausse des ventes au détail indique une croissance économique plus forte, mais si la hausse est plus importante que prévu, elle pourrait être inflationniste.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail aux États-Unis à l’exclusion de Automobiles et gaz m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.