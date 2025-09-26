CalendrierSections

Indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis a/a (United States Consumer Price Index (CPI) y/y)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Prix
Haut N/D 2.9%
2.7%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix à la consommation a/a montre les variations des prix moyens d’un panier de marchandises et de services au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice montre comment les prix varient du point de vue du consommateur. En d’autres termes, il permet d’estimer les variations dans le coût de la vie.

Les marchandises et services compris dans le panier de calcul de l’IPC sont divisés en huit groupes principaux : aliments et boissons, logement, vêtements, transport, soins médicaux, loisirs, éducation et communications, autres marchandises et services. À leur tour, ces huit groupes sont divisés en plus de 200 catégories, dont environ 80 000 titres. Le calcul de l’indice ne comprend pas les impôts sur le revenu et les éléments de placement (actions, obligations, polices d’assurance). Contrairement à l’indice, des prix à la production, les prix des marchandises importées et les prix d’accise sont compris dans le calcul.

Les prix des marchandises et services, sur la base desquels l’indice est calculé, sont recueillis à partir d’une enquête mensuelle menée auprès d’environ 23 000 entreprises de commerce et de services. L’échantillon est revu de temps à autre. De plus, des milliers de familles à travers le pays sont interrogés. Les pondérations des éléments de calcul sont régulièrement revues. L’indicateur est calculé en comparaison avec les prix de référence à partir de 1982.

Le calcul de l’IPC prend en compte les dépenses des résidents urbains, tels que les spécialistes, les travailleurs indépendants, les chômeurs, les fonctionnaires, les retraités. Les agriculteurs, la population rurale, le personnel militaire et les personnes incarcérées dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques ne sont pas compris dans le calcul.

L’indice des prix à la consommation est souvent utilisé pour évaluer l’inflation. La croissance de l’IPC indique une hausse de l’inflation.

L’indice est pris en compte lors de l’ajustement des salaires et des paiements sociaux. En outre, l’IPC est utilisé pour ajuster la structure de l’impôt sur le revenu et dans le calcul du PIBréel.

La croissance de l’IPC est considérée comme positive pour les cours du dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis a/a (United States Consumer Price Index (CPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
2.9%
2.7%
juil. 2025
2.7%
2.9%
2.7%
juin 2025
2.7%
2.4%
2.4%
mai 2025
2.4%
2.1%
2.3%
avr. 2025
2.3%
2.2%
2.4%
mars 2025
2.4%
2.6%
2.8%
févr. 2025
2.8%
2.9%
3.0%
janv. 2025
3.0%
3.0%
2.9%
déc. 2024
2.9%
2.5%
2.7%
nov. 2024
2.7%
2.3%
2.6%
oct. 2024
2.6%
2.1%
2.4%
sept. 2024
2.4%
2.7%
2.5%
août 2024
2.5%
2.9%
2.9%
juil. 2024
2.9%
3.1%
3.0%
juin 2024
3.0%
3.6%
3.3%
mai 2024
3.3%
3.5%
3.4%
avr. 2024
3.4%
3.1%
3.5%
mars 2024
3.5%
3.6%
3.2%
févr. 2024
3.2%
2.8%
3.1%
janv. 2024
3.1%
3.3%
3.4%
déc. 2023
3.4%
3.6%
3.1%
nov. 2023
3.1%
2.7%
3.2%
oct. 2023
3.2%
3.1%
3.7%
sept. 2023
3.7%
4.2%
3.7%
août 2023
3.7%
3.9%
3.2%
juil. 2023
3.2%
2.2%
3.0%
juin 2023
3.0%
3.2%
4.0%
mai 2023
4.0%
4.2%
4.9%
avr. 2023
4.9%
4.4%
5.0%
mars 2023
5.0%
6.1%
6.0%
févr. 2023
6.0%
6.2%
6.4%
janv. 2023
6.4%
5.8%
6.5%
déc. 2022
6.5%
6.8%
7.1%
nov. 2022
7.1%
7.7%
7.7%
oct. 2022
7.7%
7.7%
8.2%
sept. 2022
8.2%
7.7%
8.3%
août 2022
8.3%
9.0%
8.5%
juil. 2022
8.5%
9.7%
9.1%
juin 2022
9.1%
9.0%
8.6%
mai 2022
8.6%
8.2%
8.3%
avr. 2022
8.3%
8.4%
8.5%
mars 2022
8.5%
7.9%
7.9%
févr. 2022
7.9%
7.6%
7.5%
janv. 2022
7.5%
7.2%
7.0%
déc. 2021
7.0%
7.1%
6.8%
nov. 2021
6.8%
6.5%
6.2%
oct. 2021
6.2%
5.6%
5.4%
sept. 2021
5.4%
5.3%
5.3%
août 2021
5.3%
5.4%
5.4%
juil. 2021
5.4%
5.4%
5.4%
12345
