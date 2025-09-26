L’indice des prix à la consommation a/a montre les variations des prix moyens d’un panier de marchandises et de services au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice montre comment les prix varient du point de vue du consommateur. En d’autres termes, il permet d’estimer les variations dans le coût de la vie.

Les marchandises et services compris dans le panier de calcul de l’IPC sont divisés en huit groupes principaux : aliments et boissons, logement, vêtements, transport, soins médicaux, loisirs, éducation et communications, autres marchandises et services. À leur tour, ces huit groupes sont divisés en plus de 200 catégories, dont environ 80 000 titres. Le calcul de l’indice ne comprend pas les impôts sur le revenu et les éléments de placement (actions, obligations, polices d’assurance). Contrairement à l’indice, des prix à la production, les prix des marchandises importées et les prix d’accise sont compris dans le calcul.

Les prix des marchandises et services, sur la base desquels l’indice est calculé, sont recueillis à partir d’une enquête mensuelle menée auprès d’environ 23 000 entreprises de commerce et de services. L’échantillon est revu de temps à autre. De plus, des milliers de familles à travers le pays sont interrogés. Les pondérations des éléments de calcul sont régulièrement revues. L’indicateur est calculé en comparaison avec les prix de référence à partir de 1982.

Le calcul de l’IPC prend en compte les dépenses des résidents urbains, tels que les spécialistes, les travailleurs indépendants, les chômeurs, les fonctionnaires, les retraités. Les agriculteurs, la population rurale, le personnel militaire et les personnes incarcérées dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques ne sont pas compris dans le calcul.

L’indice des prix à la consommation est souvent utilisé pour évaluer l’inflation. La croissance de l’IPC indique une hausse de l’inflation.

L’indice est pris en compte lors de l’ajustement des salaires et des paiements sociaux. En outre, l’IPC est utilisé pour ajuster la structure de l’impôt sur le revenu et dans le calcul du PIBréel.

La croissance de l’IPC est considérée comme positive pour les cours du dollar.

Dernières valeurs: