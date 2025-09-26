L’indicateur m/m commandes de marchandises durables montre une variation de la valeur des nouvelles commandes de marchandises durables reçues par les entreprises américaines au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les marchandises durables sont les marchandises qui devraient durer plus de trois ans, tels que les voitures, les appareils électroménagers, les équipements, etc.

Le calcul de l’indicateur comprend toutes les nouvelles commandes confirmées par des documents légaux obligatoires (contrats, lettres, chèques, etc.). Les commandes annulées ne sont pas comprises dans le rapport.

Les données pour le traitement sont recueillies à partir de l’enquête menée auprès de plus de 5 000 fabricants de marchandises durables représentant 92 industries.

Les « commandes de marchandises durables » sont un indicateur économique de premier plan de la production industrielle. Habituellement, les entreprises et les consommateurs créent de telles commandes lorsqu’ils sont confiants dans la croissance économique. En outre, la production de marchandises durables prend plus de temps que la production de marchandises non durables. Par conséquent, ce rapport peut être utilisé par les investisseurs pour préparer une prévision de la charge à court terme des entreprises industrielles, ainsi que pour évaluer le potentiel d’investissement dans l’ingénierie, la production technologique, etc.

Les données sont très volatiles en raison du coût élevé des marchandises, c’est pourquoi les données de plusieurs mois sont généralement analysées. La croissance du nombre de commandes de marchandises durables peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Dernières valeurs: