Les prévisions d’inflation de l’Université du Michigan indiquent comment les consommateurs américains estiment la possibilité d’une croissance des prix des marchandises et des services pour les 12 prochains mois. L’indice est calculé mensuellement sur la base des données recueillies à partir d’une enquête téléphonique auprès d’au moins 500 ménages américains. Le questionnaire comprend plus de 50 questions sur trois grands domaines du sentiment des consommateurs : les finances personnelles, les conditions économiques et le pouvoir d’achat.

Les prévisions inflationnistes sont évaluées en fonction de la façon dont les personnes interrogées répondent des questions suivantes :

Pensez-vous que les prix en général pourraient croître, baisser ou rester inchangés au cours des 12 prochains mois?

Quel pourcentage de croissance/baisse prévoyez-vous au cours des 12 prochains mois?

Les consommateurs prévoient également leur revenu réel pour la même période.

Les prévisions d’inflation de l’Université du Michigan permettent d’évaluer la dynamique à laquelle les consommateurs s’attendent et la façon dont ils peuvent dépenser de l’argent à l’avenir. L’indice est normalement bien corrélé avec d’autres indices caractérisant l’inflation (IPC, etc.). Le questionnaire couvre la vie quotidienne à travers le pays, à l’exception de l’Alaska et d’Hawaï. C’est pourquoi l’indice est considéré comme un indicateur de premier plan représentatif de l’inflation et de l’activité des consommateurs.

Des indications plus faibles affichent que les consommateurs ne s’attendent pas à ce que les prix croissent. Inversement, la croissance de l’indice suggère que les ménages sont prêts pour une hausse des prix. La croissance de l’indice des prévisions d’inflation du Michigan est généralement considérée comme positive pour le dollar américain.

