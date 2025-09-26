Calendrier économique
Ventes de maisons neuves aux États-Unis m/m (United States New Home Sales m/m)
|Moyen
|20.5%
|7.9%
|
-1.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-1.0%
|
20.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur m/m des ventes de maisons neuves traduit une variation mensuelle des ventes de résidences nouvellement construites aux États-Unis au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. La valeur mesure les ventes de maisons unifamiliales neuves. Les immeubles d’appartements sont exclus du calcul. En outre, les maisons construites par des propriétaires fonciers et les maisons construites pour la location ne sont pas comprises.
Les données fournies par la National Association of Realtors aux États-Unis sont utilisées pour le calcul des indicateurs.
Le Bureau de Recensement détermine qu’une vente de maison neuve accepte un dépôt ou signe un contrat, tandis que la maison peut être à n’importe quel stade de la construction, dans certains cas même avant la délivrance d’un permis de construire. La période entre la conclusion du contrat et la fin de la transaction peut durer en moyenne 60 jours. Très souvent, une telle transaction est accompagnée d’un prêt hypothécaire.
Les ventes de maisons neuves sont considérées comme un indicateur de premier plan par rapport aux ventes de maisons existantes.
Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer l’état du marché immobilier. La croissance des ventes de logements neufs indique une expansion du marché immobilier et la croissance de l’activité économique nationale. Les propriétaires d’organismes financiers utilisent l’indicateur pour prédire les volumes de prêts hypothécaires à court terme.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes de maisons neuves aux États-Unis m/m (United States New Home Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress