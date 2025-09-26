L’indicateur m/m des ventes de maisons neuves traduit une variation mensuelle des ventes de résidences nouvellement construites aux États-Unis au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. La valeur mesure les ventes de maisons unifamiliales neuves. Les immeubles d’appartements sont exclus du calcul. En outre, les maisons construites par des propriétaires fonciers et les maisons construites pour la location ne sont pas comprises.

Les données fournies par la National Association of Realtors aux États-Unis sont utilisées pour le calcul des indicateurs.

Le Bureau de Recensement détermine qu’une vente de maison neuve accepte un dépôt ou signe un contrat, tandis que la maison peut être à n’importe quel stade de la construction, dans certains cas même avant la délivrance d’un permis de construire. La période entre la conclusion du contrat et la fin de la transaction peut durer en moyenne 60 jours. Très souvent, une telle transaction est accompagnée d’un prêt hypothécaire.

Les ventes de maisons neuves sont considérées comme un indicateur de premier plan par rapport aux ventes de maisons existantes.

Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer l’état du marché immobilier. La croissance des ventes de logements neufs indique une expansion du marché immobilier et la croissance de l’activité économique nationale. Les propriétaires d’organismes financiers utilisent l’indicateur pour prédire les volumes de prêts hypothécaires à court terme.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs: