Les ventes en gros aux États-Unis m/m traduisent une variation de la valeur des marchandises vendues aux États-Unis au niveau du commerce de gros au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent. C’est un indicateur de premier plan de l’inflation de la consommation dans le pays. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes en gros aux États-Unis m/m (United States Wholesale Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.