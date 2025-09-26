CalendrierSections

Indice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) of New York Empire State (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)

États-Unis
USD, Dollars américains
Banque Fédérale de Réserve de New York (Federal Reserve Bank of New York)
Affaires
Moyen -8.7 26.1
11.9
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-13.1
-8.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice manufacturier Empire State de la Réserve Fédérale de New York mesure la condition des affaires dans le secteur manufacturier de l’État de New York. Cet indicateur mensuel est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de plusieurs centaines de grands fabricants opérant dans l’État de New York. Un niveau supérieur à 0 indique une amélioration des conditions, inférieur à 0 indique une aggravation.

Le questionnaire comprend des questions sur les variations dans les conditions économiques au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les participants à l’enquête évaluent les variations dans les éléments suivants :

  • Conditions générales de vente
  • Le nombre de nouvelles commandes
  • Expédition
  • Le nombre de commandes en attente (commandes en cours)
  • Délais de livraison des fournisseurs
  • Inventaires
  • Prix payés (prix des marchandises et services que l’entreprise achète dans le processus de production)
  • Prix reçus (prix des articles produits reçus par l’entreprise)
  • Le nombre de salariés
  • Semaine de travail moyenne

La deuxième partie de l’enquête comprend une partie sur les perspectives : les participants suggèrent comment les éléments ci-dessus pourraient changer au cours des 6 prochains mois. En plus de ces 11 éléments, la partie perspectives de l’enquête comprend des questions sur les dépenses en immobilisations de l’entreprise (dépenses en équipement et en technologie).

Des indices diffus distincts sont calculés sur la base de l’enquête. L’indice principal de l’enquête est la conjoncture générale des entreprises. Il est calculé indépendamment, et les autres indices calculés sur la base des résultats de l’enquête n’affectent pas cet indice.

Les analyses considèrent l’indice comme une mesure de l’activité de production, dont les résultats peuvent être extrapolés dans tout le pays. Sa croissance peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) of New York Empire State (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
-8.7
26.1
11.9
août 2025
11.9
-14.9
5.5
juil. 2025
5.5
2.2
-16.0
juin 2025
-16.0
-6.0
-9.2
mai 2025
-9.2
-21.4
-8.1
avr. 2025
-8.1
15.4
-20.0
mars 2025
-20.0
-16.7
5.7
févr. 2025
5.7
0.7
-12.6
janv. 2025
-12.6
-5.9
2.1
déc. 2024
0.2
8.6
31.2
nov. 2024
31.2
-4.5
-11.9
oct. 2024
-11.9
1.3
11.5
sept. 2024
11.5
-7.8
-4.7
août 2024
-4.7
-7.8
-6.6
juil. 2024
-6.6
-7.5
-6.0
juin 2024
-6.0
-7.6
-15.6
mai 2024
-15.6
-6.9
-14.3
avr. 2024
-14.3
-6.5
-20.9
mars 2024
-20.9
-3.1
-2.4
févr. 2024
-2.4
-27.4
-43.7
janv. 2024
-43.7
-24.4
-14.5
déc. 2023
-14.5
-0.6
9.1
nov. 2023
9.1
-3.6
-4.6
oct. 2023
-4.6
-5.4
1.9
sept. 2023
1.9
-7.3
-19.0
août 2023
-19.0
-8.0
1.1
juil. 2023
1.1
-10.6
6.6
juin 2023
6.6
-13.1
-31.8
mai 2023
-31.8
-14.1
10.8
avr. 2023
10.8
-14.1
-24.6
mars 2023
-24.6
-14.8
-5.8
févr. 2023
-5.8
-15.6
-32.9
janv. 2023
-32.9
-14.6
-11.2
déc. 2022
-11.2
-14.9
4.5
nov. 2022
4.5
-14.9
-9.1
oct. 2022
-9.1
-13.3
-1.5
sept. 2022
-1.5
-10.2
-31.3
août 2022
-31.3
4.9
11.1
juil. 2022
11.1
-6.3
-1.2
juin 2022
-1.2
6.5
-11.6
mai 2022
-11.6
6.4
24.6
avr. 2022
24.6
-4.3
-11.8
mars 2022
-11.8
1.2
3.1
févr. 2022
3.1
15.5
-0.7
janv. 2022
-0.7
31.6
31.9
déc. 2021
31.9
25.5
30.9
nov. 2021
30.9
26.9
19.8
oct. 2021
19.8
26.6
34.3
sept. 2021
34.3
30.5
18.3
août 2021
18.3
31.1
43.0
