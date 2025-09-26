Calendrier économique
Indice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) of New York Empire State (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)
|Moyen
|-8.7
|26.1
|
11.9
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-13.1
|
-8.7
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice manufacturier Empire State de la Réserve Fédérale de New York mesure la condition des affaires dans le secteur manufacturier de l’État de New York. Cet indicateur mensuel est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de plusieurs centaines de grands fabricants opérant dans l’État de New York. Un niveau supérieur à 0 indique une amélioration des conditions, inférieur à 0 indique une aggravation.
Le questionnaire comprend des questions sur les variations dans les conditions économiques au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les participants à l’enquête évaluent les variations dans les éléments suivants :
- Conditions générales de vente
- Le nombre de nouvelles commandes
- Expédition
- Le nombre de commandes en attente (commandes en cours)
- Délais de livraison des fournisseurs
- Inventaires
- Prix payés (prix des marchandises et services que l’entreprise achète dans le processus de production)
- Prix reçus (prix des articles produits reçus par l’entreprise)
- Le nombre de salariés
- Semaine de travail moyenne
La deuxième partie de l’enquête comprend une partie sur les perspectives : les participants suggèrent comment les éléments ci-dessus pourraient changer au cours des 6 prochains mois. En plus de ces 11 éléments, la partie perspectives de l’enquête comprend des questions sur les dépenses en immobilisations de l’entreprise (dépenses en équipement et en technologie).
Des indices diffus distincts sont calculés sur la base de l’enquête. L’indice principal de l’enquête est la conjoncture générale des entreprises. Il est calculé indépendamment, et les autres indices calculés sur la base des résultats de l’enquête n’affectent pas cet indice.
Les analyses considèrent l’indice comme une mesure de l’activité de production, dont les résultats peuvent être extrapolés dans tout le pays. Sa croissance peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice manufacturier de la Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) of New York Empire State (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
