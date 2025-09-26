L’indice économique de premier plan m/m traduit une variation de l’indice composite établi sur la base d’un certain nombre d’indices macroéconomiques américains de premier plan, au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent. L’indice composite lisse la volatilité des différents éléments et identifie l’orientation générale de l’économie. L’indice est calculé par le Conference Board, l’organisme de recherche à but non lucratif.

L’indice économique de premier plan comprend dix éléments :

Heures hebdomadaires moyennes aux États-Unis

Demandes initiales hebdomadaires moyennes

Commandes de marchandises durables

Indice ISM des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier américain

Nouvelles commandes, marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion des commandes d’aéronefs

Permis de Construire

Cours des actions (500 actions ordinaires)

Indice de crédit de premier plan

Écart de taux d’intérêt

prévisions moyennes des consommateurs en matière de conditions économiques

La croissance ou la baisse de l’indice est mesurée par rapport à la période de base à compter de 2016. L’indice de référence en 2016 est fixé à 100. Par conséquent, si l’indice actuel est de 104,0, cela indique qu’il a crû de 4 points.

L’indicateur est utilisé à des fins de prévision. Les variations des dix éléments compris dans le calcul de l’indice sont considérées comme précédant les variations de l’état général de l’économie nationale. Par conséquent, il est également appelé l’indice des indicateurs économiques de premier plan.

De nombreux économistes surveillent de près cet indice, ce qui permet de prédire les variations à court terme de l’économie du pays. Les représentants des grandes entreprises analysent la dynamique de l’indice lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.

La croissance de l’indice peut être considérée comme positive pour le dollar américain.

Dernières valeurs: