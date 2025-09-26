Calendrier économique
Le Conference Board Indice économique de premier plan aux États-Unis m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)
|Moyen
|-0.5%
|-0.2%
|
-0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.3%
|
-0.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice économique de premier plan m/m traduit une variation de l’indice composite établi sur la base d’un certain nombre d’indices macroéconomiques américains de premier plan, au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent. L’indice composite lisse la volatilité des différents éléments et identifie l’orientation générale de l’économie. L’indice est calculé par le Conference Board, l’organisme de recherche à but non lucratif.
L’indice économique de premier plan comprend dix éléments :
- Heures hebdomadaires moyennes aux États-Unis
- Demandes initiales hebdomadaires moyennes
- Commandes de marchandises durables
- Indice ISM des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier américain
- Nouvelles commandes, marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion des commandes d’aéronefs
- Permis de Construire
- Cours des actions (500 actions ordinaires)
- Indice de crédit de premier plan
- Écart de taux d’intérêt
- prévisions moyennes des consommateurs en matière de conditions économiques
La croissance ou la baisse de l’indice est mesurée par rapport à la période de base à compter de 2016. L’indice de référence en 2016 est fixé à 100. Par conséquent, si l’indice actuel est de 104,0, cela indique qu’il a crû de 4 points.
L’indicateur est utilisé à des fins de prévision. Les variations des dix éléments compris dans le calcul de l’indice sont considérées comme précédant les variations de l’état général de l’économie nationale. Par conséquent, il est également appelé l’indice des indicateurs économiques de premier plan.
De nombreux économistes surveillent de près cet indice, ce qui permet de prédire les variations à court terme de l’économie du pays. Les représentants des grandes entreprises analysent la dynamique de l’indice lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.
La croissance de l’indice peut être considérée comme positive pour le dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deLe Conference Board Indice économique de premier plan aux États-Unis m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress