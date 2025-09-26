Les bénéfices des sociétés t/t traduisent une variation des bénéfices réalisés par les sociétés américaines par rapport à la production actuelle, au cours du trimestre spécifié par rapport au trimestre précédent. L’évaluation des bénéfices des entreprises est un élément important des comptes nationaux du revenu et des produits que le Bureau d'Analyse Économique aux États-Unis établit pour fournir des statistiques sur l’activité économique américaine.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBénéfices des sociétés aux États-Unis t/t (United States Corporate Profits q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.