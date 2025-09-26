CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Bénéfices des sociétés aux États-Unis t/t (United States Corporate Profits q/q)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau d'Analyse Économique. (Bureau of Economic Analysis)
Secteur
Affaires
Bas 0.2% 2.0%
2.0%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.3%
0.2%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les bénéfices des sociétés t/t traduisent une variation des bénéfices réalisés par les sociétés américaines par rapport à la production actuelle, au cours du trimestre spécifié par rapport au trimestre précédent. L’évaluation des bénéfices des entreprises est un élément important des comptes nationaux du revenu et des produits que le Bureau d'Analyse Économique aux États-Unis établit pour fournir des statistiques sur l’activité économique américaine.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBénéfices des sociétés aux États-Unis t/t (United States Corporate Profits q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2 Q 2025
0.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2025 préliminaire.
2.0%
0.1%
-3.3%
1 Q 2025
-3.3%
-3.6%
-3.6%
1 Q 2025 préliminaire.
-3.6%
1.5%
5.9%
4 Q 2024
5.9%
-0.2%
-0.4%
3 Q 2024
-0.4%
0.0%
0.0%
3 Q 2024 préliminaire.
0.0%
3.6%
3.5%
2 Q 2024
3.5%
1.7%
1.7%
2 Q 2024 préliminaire.
1.7%
-1.8%
-2.7%
1 Q 2024
-2.7%
-1.7%
-1.7%
1 Q 2024 préliminaire.
-1.7%
-0.4%
3.9%
4 Q 2023
3.9%
-1.5%
4.1%
3 Q 2023
4.1%
4.1%
4.1%
3 Q 2023 préliminaire.
4.1%
0.5%
0.5%
2 Q 2023
0.5%
1.6%
1.6%
2 Q 2023 préliminaire.
1.6%
1.3%
-5.9%
1 Q 2023
-5.9%
-6.8%
-6.8%
1 Q 2023 préliminaire.
-6.8%
-0.9%
-2.7%
4 Q 2022
-2.7%
0.3%
0.8%
3 Q 2022
0.8%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2022 préliminaire.
-0.2%
7.5%
6.2%
2 Q 2022
6.2%
9.1%
9.1%
2 Q 2022 préliminaire.
9.1%
-4.5%
-4.9%
1 Q 2022
-4.9%
-4.3%
-4.3%
1 Q 2022 préliminaire.
-4.3%
1.8%
0.2%
4 Q 2021
0.2%
3.7%
3.4%
3 Q 2021
3.4%
4.2%
4.2%
3 Q 2021 préliminaire.
4.2%
-17.3%
10.5%
2 Q 2021
10.5%
9.7%
9.7%
2 Q 2021 préliminaire.
9.7%
-20.9%
4.5%
1 Q 2021
1.7%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2021 préliminaire.
-0.8%
-25.0%
-3.3%
4 Q 2020
-3.3%
23.9%
27.0%
3 Q 2020
27.0%
27.5%
27.5%
3 Q 2020 préliminaire.
27.5%
-13.5%
-10.7%
2 Q 2020
-10.7%
-11.8%
-11.8%
2 Q 2020 préliminaire.
-11.8%
-13.3%
-11.0%
1 Q 2020
-12.4%
-14.2%
-14.2%
1 Q 2020 préliminaire.
-14.2%
0.7%
2.1%
4 Q 2019
2.1%
0.6%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
1.3%
1.3%
3 Q 2019 préliminaire.
1.3%
-8.5%
3.7%
2 Q 2019
3.7%
5.1%
5.1%
2 Q 2019 préliminaire.
5.1%
-3.3%
-4.1%
1 Q 2019
-3.1%
-3.5%
1 Q 2019 préliminaire.
-3.5%
0.0%
4 Q 2018
0.0%
3.5%
3 Q 2018
3.5%
3.3%
3 Q 2018 préliminaire.
3.3%
3.0%
2 Q 2018
3.0%
2.4%
12
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration