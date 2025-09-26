Les perspectives des dépenses d’investissement de la Réserve Fédérale de Philadelphie traduisent une variation estimée des investissements en capital dans la zone de la Réserve Fédérale de Philadelphie pour les six prochains mois. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware.

La valeur prévisionnelle est calculée sur la base d’une enquête auprès des principales entreprises industrielles de la région. En plus d’une évaluation générale des dépenses en immobilisations dans l’industrie, les chefs d’entreprise sont interrogés pour supposer si la condition dans leur entreprise s’améliorera, s’aggravera ou restera inchangée. En particulier, les personnes interrogées évaluent les nouvelles commandes, l’expédition, les commandes en cédant, les délais de livraison des fournisseurs, les stocks, les prix payés, les prix reçus, le nombre de salariés, le nombre moyen d’heures travaillées par semaine.

La région sous la responsabilité de la Réserve Fédérale de Philadelphie est l’une des régions les plus actives économiquement du pays, c’est pourquoi ses perspectives d’investissement dans le secteur manufacturier sont souvent surveillées par les analystes. Le secteur manufacturier fait généralement preuve d’une nature cyclique plus vive et traduit les variations actuelles plus tôt que l’économie en général. Par conséquent, les prévisions des participants à ce marché servent d’indicateur de premier plan de la santé de l’économie américaine.

L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage de prévisions positives et le pourcentage de prévisions négatives. Si la valeur finale de l’indice est positive, cela indique que les fabricants de la région prévoient d’investir des capitaux dans la production. Les indications inférieures à zéro affichent une détérioration du climat des affaires dans le segment manufacturier de l’économie.

Cependant, les perspectives d’investissement de la Réserve Fédérale de Philadelphie provoquent rarement une volatilité du dollar.

Dernières valeurs: